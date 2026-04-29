Este miércoles se presentó el informe final del Diálogo Social y el presidente de la República, Yamandú Orsi, repasó ayer sus aspectos centrales en una conferencia de prensa que realizó tras discutirlo en el Consejo de Ministros. La diputada frenteamplista y representante de la fuerza política en ese ámbito, Sol Maneiro, dijo a Panorama informativo de la diaria Radio que “sorprende un poco el tono” del comunicado que emitieron el martes las cámaras empresariales para desmarcarse del resultado, y subrayó que a la interna existía “un pacto de no salir a hablar sobre las posiciones de cada organización social” en las reuniones del comité ejecutivo, para “respetar un poco el espacio de discusión”.

“Dicen que no ven contemplados sus aportes en el documento. Todos tuvimos la oportunidad de poner párrafos, se buscó siempre que el documento fuera de consenso, pero cuando no se conseguían los consensos teníamos la posibilidad de poner un párrafo a nombre de la organización a la que representábamos”, indicó, y agregó que los párrafos que buscaron incluir las cámaras empresariales “no se discutieron” porque eran de “carácter personal de la organización social”. Por eso, alegó, sorprende que no sientan sus planteos incluidos, “más allá de las diferencias que pudiéramos tener en el global del documento”.

“Ellos habían planteado que posiblemente sacaran un documento con un poco más de profundidad sobre los planteos, porque a veces en un párrafo no alcanza para poner algo que capaz tiene una profundidad un poco más ideológica, pero yo no siento que no hayan sido contempladas las propuestas o los puntos de vista de las cámaras empresariales”, acotó.

En el debate por las AFAP se dijeron “un montón de cosas que no eran reales” y que “no estuvieron nunca en la esencia de la discusión”

Uno de los puntos álgidos de la discusión son los cambios que se manejaron para las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP). Maneiro dijo que la oposición, al retirarse del Diálogo Social, no estuvo presente en las discusiones, por lo que cuestionó que sus referentes hayan sido críticos al respecto: “Me parece una irresponsabilidad total salir a hacer comentarios por una declaración del PIT-CNT”, aseveró. Señaló que en ese momento todavía no habían visto el documento y eso implica “correr riesgos” en cuanto a “salir a decir falsedades, faltar a la verdad, no tener conocimiento y no ser responsable a la hora de declarar cosas como las que se escucharon los días previos a que se conociera el contenido del documento”.

En ese contexto, la legisladora valoró que se dijeron “un montón de cosas que no eran reales” y que “no estuvieron nunca en la esencia de la discusión”. En suma, explicó que el fondo de ahorro individual “va a seguir estando”. “Lo que cambia un poco son los roles en la administración del fondo –nosotros proponemos que el Estado tenga más presencia en esa parte–; la inversión de esos fondos la van a seguir haciendo las AFAP públicas y las AFAP privadas”, condensó.

En general, dijo que desde el Frente Amplio quedaron “más que conformes” con la instancia “en el proceso y en los contenidos”, ya que representan “grandes avances para la población” y no hay “un punto del documento que tenga un retroceso”. “Realmente, el contenido del documento mejora la vida a las personas”, afirmó Maneiro, y agregó que la etapa siguiente será de “conversaciones interpartidarias” para clarificar “cómo van a venir” los proyectos. Vinculado a los plazos, precisó que “este año se van a discutir los proyectos de ley”, que en el segundo semestre del año se enviarán al Parlamento.

Algunos de los cambios que propone el documento

Maneiro indicó que el proceso se estratificó en tres etapas y la primera, que recopiló insumos, resultó “fundamental” e involucró 29 conversatorios abiertos en todo el país, seminarios con la academia y audiencias con organizaciones: “Ese intercambio con la gente, más allá del intercambio interno de la comisión ejecutiva del Diálogo, fue súper enriquecedor para tener un panorama global sobre el diagnóstico de dónde estamos parados y cómo avanzar”, sostuvo.

La “preocupación principal” que derivó de los encuentros se vinculó al sistema de cuidados y la protección a la infancia. El documento plantea “la unificación de las transferencias” en una nueva prestación a cargo del Mides y el BPS, para lo que se requeriría una ley que Orsi adelantó que se incluirá en la próxima Rendición de Cuentas. En línea con la canasta básica alimentaria de Montevideo, recomendaron 6.666 pesos y una bonificación del 50% en hogares con niños de 0 a 3 años, para lo cual se propone 9.999 pesos “por niño y por mes”.

En lo que respecta a los cuidados, dijo que se “tuvo en cuenta una gran inequidad” que recarga en las mujeres y por eso “tiene una mirada de género para fomentar esa corresponsabilidad”. En ese sentido, la licencia paternal aumenta a 30 días de corrido y se amplía la duración de la licencia para cuidar al recién nacido desde los 6 hasta los 9 meses, “siempre y cuando los varones tomen un tiempo en ese cuidado”. La idea es “avanzar en la corresponsabilidad” y “descargar un poco” a las mujeres del cuidado de niños, niñas, adolescentes, personas en situación de discapacidad y adultos mayores.

Por otro lado, vinculado a la protección de los trabajadores activos, “se propone incorporar a los unipersonales y a los monotributistas un seguro de paro” que recomiendan que sea de tres meses y “más o menos de las mismas características que tiene el de los trabajadores dependientes”. Sobre la edad de retiro, apartado en el que recomiendan incorporar una causal anticipada general para habilitar jubilaciones a partir de los 60 años, la legisladora fue consultada por el plebiscito de 2024 e indicó que “lo que planteaba, más allá de bajar la edad de retiro, era colocar en la Constitución una edad de retiro, y ahí hay una diferencia”. En este caso, lo anterior no está planteado y la propuesta implica que la “edad normal de retiro va a seguir siendo 65 años”.

Dijo que todo lo contenido en el documento son “recomendaciones al Poder Ejecutivo”, que deberá implementar “algunas con proyectos de ley y otras con cambios en las políticas públicas”, al tiempo que deberán atravesar la discusión parlamentaria donde, sin mayorías, “ningún proyecto sale como entra”. Sobre el financiamiento, subrayó que la “prioridad número uno” en el presupuesto fue la primera infancia y la pobreza infantil, por lo que “ya estaba previsto”: “Hay que tener en cuenta también que todos estos cambios y todas estas prestaciones se dan con una progresividad, no se hacen de golpe”.