El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió este domingo al triple crimen en manos de un policía de 26 años que posteriormente se suicidó y al caso de Moisés Martínez, condenado a 12 años de prisión por matar a su padre, quien ejerció violencia durante años contra su familia.

Sobre este último caso, en el que la Justicia falló el miércoles, Sánchez dijo que es “muy particular” y “demasiado complejo”. Si bien aseguró que “lo estamos siguiendo de cerca”, rechazó dar una “opinión sobre el fondo del asunto” porque todavía está en manos de la Justicia, ya que la defensa apelará el fallo. No obstante, señaló que, “de alguna manera, también estamos viendo que se llegó tarde porque aquí hubo un proceso sistemático de violación de las personas, de violencia intrafamiliar que, luego, termina en este desenlace”.

Por otro lado, definió el triple homicidio como “desgarrador”. El hecho ocurrió en la tarde del viernes, cuando el policía asesinó con su arma de reglamento a su expareja, una mujer de 18 años, y a los padres de esta, de 43 y 56 años. Los asesinatos se dieron en la casa de los padres de la mujer, ubicada en la zona de Punta de Rieles, en el noreste de Montevideo, y el cuerpo del funcionario policial fue encontrado en un auto, a unas diez cuadras del lugar.

“Esas situaciones son tremendamente duras porque muchas veces el Estado y la sociedad no identificamos claramente las alertas tempranas para poder evitar este tipo de situaciones”, sostuvo Sánchez, quien consideró que “la Policía está muy expuesta por el estrés y la situación en la que está”. Señaló que “los temas de salud mental son temas muy complejos”, y que después “terminan ocasionando este tipo de situaciones que son trágicas, terribles, y que uno no tiene palabras para describirlas”.

En ese sentido, destacó que uno de los elementos del Plan Nacional de Seguridad es la formación policial, que el gobierno quiere extender a nueve meses. “A los tres meses ya le daban un arma y salía a la calle. Nosotros el año pasado lo extendimos a seis; la formación la vamos a llevar a nueve y estamos desarrollando también otras áreas muy importantes y el acompañamiento también a la Policía, que muchas veces se juega su vida, su propia vida”, indicó.

En materia de atención en salud mental para la Policía, resaltó que “se pusieron recursos en el Presupuesto Nacional” en esa materia. No obstante, reconoció que el Estado uruguayo “no está a la altura de las circunstancias de los dispositivos que necesitamos desarrollar, tanto para la Policía como para la ciudadanía en general”.

“La atención a la salud mental es un tema deficitario del Estado uruguayo, que hay que trabajar muchísimo para mejorarlo porque la gente necesita acceder a las terapias, acceder a los profesionales, y ese es un gran tema para el país”, señaló.