Por lo general, los ascensos militares que, en cumplimiento de la Constitución de la República, son propuestos por el Poder Ejecutivo al Parlamento, terminan aprobándose con una lectura rápida, algún que otro reconocimiento a la trayectoria del involucrado y, por sobre todas las cosas, sin polémica y por unanimidad. Este martes, sin embargo, la promoción de Ismael González López como capitán de navío a contralmirante de la Armada Nacional fue la excepción.

Gónzalez López es uno de los dos integrantes de la Armada que la actual administración envió el año pasado –en representación del Estado uruguayo– a Vigo, España, para controlar la construcción de las patrullas oceánicas, tarea a cargo del astillero Cardama. Su ascenso fue propuesto por el gobierno a finales de febrero, junto con los de otros tres integrantes de la Armada.

Cuando trascendió, la noticia no cayó bien en el Partido Nacional (PN). El senador Javier García, quien en el período pasado, como ministro de Defensa Nacional, firmó el contrato con Cardama –que el actual gobierno pretende rescindir por “fuertes indicios” de “estafa o fraude”–, catalogó el ascenso propuesto para González como “un escándalo”. “Lo dijimos en la interpelación. Ahora ascienden en recompensa por hacer informes contra el astillero, en pago de favores políticos”, afirmó García.

Este martes, finalmente, la venia de González López se puso a consideración de la Cámara de Senadores y fue aprobada solamente con los votos del Frente Amplio (FA), 17 en 28. Al momento de la votación, la senadora del FA Bettiana Díaz indicó que tanto la venia de Gónzalez López como las de los otros tres miembros de la Armada fueron presentadas por el “tribunal de ascensos”, como “parte de un procedimiento legal e institucional”. “Esto no ha tenido ningún atajo administrativo”, afirmó.

Díaz sostuvo que con relación al ascenso de González López “hay obviamente diferencias políticas” vinculadas al episodio de Cardama y, adelantándose a las intervenciones de los senadores del PN, cuestionó que se trate de “instalar la sospecha sobre la conducta y cierta causal -de alguna forma- de ineptitud por parte de este funcionario”.

“Porque, aparte, si hay algo que saben los que han estado vinculados a la vida militar es que la sanción es inherente a la vida militar. Es muy difícil que alguien que haya hecho una extensa carrera militar pase libre de sanciones, porque, justamente, si hay algo que aplica la sanción es la disciplina que trabajan las fuerzas”, expresó la legisladora frenteamplista.

Díaz dijo que, en España, la tarea que desempeñó González Lopez fue “hacer el control e informar al mando civil del Ministerio [de Defensa Nacional]”, en el marco de “una misión de acreditación técnica de un proceso que terminó en el escándalo en el que terminó”. “En todo caso, si fuera un premio, lo que hay que premiar es justamente el cumplimiento de la tarea en una misión oficial para salvaguardar al Estado uruguayo de una estafa enorme como la que significó Cardama”, resaltó.

Javier García: “Le dijeron a la ministra: 'Usted elija a quién baja'”

A su turno, el senador del PN Sergio Botana mencionó algunas de las sanciones que ha tenido González López en su carrera en la Armada, como “ese problema del local bailable en una misión en el exterior, que lo hace gritando y empleando términos agraviantes y ofensivos hacia la población del lugar”, y “una sanción por no haber comunicado un robo a su unidad”. Reveló que en el legajo figuran “sanciones por actitudes que reflejan indiferencia e indolencia hacia el desempeño del cargo por demoras presentadas de forma reiterada al momento de tener que presentar trabajos”.

Según informó días atrás El Observador, si bien González López cumple el requisito de la antigüedad para el ascenso, su nombre no estaba incluido en un primer listado y fue incorporado posteriormente tras intercambios con el Poder Ejecutivo. De este modo, fue desplazado el capitán de navío Daniel Di Bono.

Este martes, García aseguró en el plenario del Senado que, a finales del año pasado, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, le solicitó al comandante en jefe de la Armada, José Luis Elizondo, que “le comunicara al capitán de navío Di Bono que iba a ascender a contralmirante”. Sin embargo, esto posteriormente fue cancelado, después de “la orden que vino de arriba”. “Le dijeron a la ministra: 'Usted elija a quién baja'”, aseguró el exministro de Defensa Nacional.