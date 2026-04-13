Fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo confirmaron a la diaria que investigan el fallecimiento de un hombre tras precipitarse al vacío desde un edificio público ubicado en el centro de Montevideo.

De acuerdo con el comunicado emitido, el hombre de 24 años fue hallado sin vida durante la mañana de este lunes. “El hecho se registró recientemente y es analizado bajo la hipótesis de autoeliminación”, consignó la misiva.

La Dirección Nacional de Bomberos agregó que el hecho ocurrió aproximadamente a las 10.48 y falleció en forma inmedita.

El Observador publicó que ocurrió en el mirador de la Intendencia de Montevideo (IM) y el hombre fue hallado sobre la calle Santiago de Chile.

La Policía trabaja en el caso con intervención de Fiscalía. Mientras los equipos técnicos realizaron pericias y el relevamiento del circuito de cámaras, la Fiscalía competente dispuso actuaciones para esclarecer lo ocurrido.

Consultada por este medio, la IM optó por no realizar declaraciones en línea con las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP).

La línea telefónica de prevención del suicidio es 0800 0767 o *0767 desde el teléfono celular. La línea es gratuita, está disponible todos los días del año durante las 24 horas y es atendida por profesionales en la materia. En caso de urgencia, llamar a la emergencia o dirigirse a la puerta de emergencia.