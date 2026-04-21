Un hombre de 41 años falleció esta mañana en un refugio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en Montevideo, informó la cartera. Según se explica en un comunicado, al que accedió la diaria, el hombre denunció haber sido agredido en la vía pública y recibió atención médica durante la noche de este lunes y la madrugada del martes. En ambas oportunidades, los equipos médicos consideraron que no era necesaria su internación.

De acuerdo con un reporte, fue identificado por uno de los equipos móviles de trabajo del Mides, y expresó que se sentía mal luego de haber sido agredido en la vía pública. En consecuencia, se solicitó la asistencia del equipo médico del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME 105), que luego de atenderlo manifestó que la situación no ameritaba su ingreso a un centro de salud. Fue así que se resolvió su traslado a un refugio del Mides en La Teja, al que ingresó a las 22.25.

A pesar de ello, explica el comunicado, “el personal del refugio llamó nuevamente a la emergencia médica para valorar su situación y evaluar la pertinencia de un traslado a un centro asistencial”. A las 0.25 lo atendió un equipo médico de la Unidad Coronaria Móvil (UCM), que también descartó la necesidad de trasladarlo a un centro médico.

Ya sobre la mañana de este martes, el personal se comunicó nuevamente con los servicios de emergencia médica, que constataron su fallecimiento sobre las 6.30.