Este miércoles 13 de mayo se cumplirá un año de la muerte del expresidente José Mujica. Durante dos días, más de 60.000 personas se acercaron al Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo para despedir sus restos en mayo de 2025. A lo largo de ese año, el exmandatario motivó varios homenajes dentro y fuera de Uruguay. En setiembre, en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Mujica fue homenajeado por líderes de izquierda de la región y del mundo. También lo hizo su sector, el Movimiento de Participación Popular (MPP), durante el Día del Patrimonio con una muestra dedicada a su vida en la sede.

Para el primer aniversario de su muerte, el MPP prepara una serie de actividades para recordarlo. En los días previos, el sector organiza actividades colectivas y solidarias “para recordar a Pepe como mejor sabemos hacerlo: encontrándonos con otros, dando una mano y construyendo comunidad. Porque si algo nos enseñó, es que la solidaridad siempre puede más que la codicia”, sostuvieron en redes sociales.

En la tarde del martes 12, invitan a reunirse “alrededor de distintos fogones” cerca de los locales del MPP “para conversar, compartir y encontrarnos”. En Montevideo, habrá actividades en todos los municipios, en las que participarán legisladores y referentes del sector. A las 18.30, en el centro del Barrio Peñarol –Aparicio Saravia y Sayago–, estarán el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el exministro de Ganadería y exsenador Ernesto Agazzi. En la peatonal de la Terminal del Cerro habrá un fogón y una vigilia con la participación de los senadores Cecilia Cairo y Daniel Caggiani. En Uruguayana y Bulevar Artigas, también a las 18.30, se proyectará el documental La noche de los 12 años, con la presencia de los senadores Caggiani y Bettiana Díaz y el diputado Sebastián Valdomir.

En tanto, el miércoles 13, a partir de las 19.00, se llevará a cabo un acto en el teatro El Galpón, que contará con las actuaciones de la murga Agarrate Catalina, el artista y murguista Raúl Castro y el músico Mario Carrero –quien formó parte de la lista de la 609 en la última elección nacional–.