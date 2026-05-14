Equipo del SINAE en refugio nocturno en el polideportivo de la Dirección Nacional de la Escuela de Policía.

3.252 fueron evacuadas este martes en el marco del dispositivo de alerta roja por frío extremo para personas en situación de calle, que comenzó el jueves pasado, informó el Sistema Nacional de Emergencia (Sinae) en su reporte diario.

En suma, desde que comenzó el plan de atención, y a una semana desde que se lo anunció en la Torre Ejecutiva, se ocuparon unas 18.973 plazas: 15.485 en refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y 3.488 en centros de evacuación operados por el Sinae.

Este martes fueron 660 las personas derivadas a refugios del Mides, mientras que las 2.252 restantes pasaron la noche en centros del Sinae. Del total, 2.282 de las personas evacuadas se encontraban en Montevideo y las 970 restantes en el interior del país.

Se concretaron 270 traslados a diferentes locaciones por parte de la Policía. Si bien en ningún caso fue necesario aplicar el mecanismo de internación compulsiva, sí hubo cuatro detenciones por desacato, todas en la capital del país.

Además, hubo 37 solicitudes de atención médica: 32 de ellas fueron en Montevideo, mientras que los cinco casos restantes sucedieron en el departamento de Maldonado. Ninguna de las personas involucradas necesitaron ser derivadas a un centro de salud.