Como cada año, el PIT-CNT celebra el Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores con un acto central. El acto, que ya comenzó, se realiza sobre la avenida Libertador, en el cruce con la calle Ramón Escobar, de espaldas al Palacio Legislativo.

Este año, la consigna es “1.º de Mayo antiimperialista. Por trabajo y salario. Uruguay es su gente”.

Los principales oradores de la jornada son Nathalie Barbé, encargada de la Secretaría de Conflictos y Relaciones Laborales de la central sindical y vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social; José Lorenzo López, secretario general del PIT-CNT y presidente del Sindicato de Trabajadores del INAU e Inisa; y Javier Díaz, vicepresidente del PIT-CNT y secretario general del Sunca.

Previo a las oratorias centrales, habrá un homenaje a Alfredo Zitarrosa, la entrada de Madres y Familiares y la lectura de saludos de la organización, así como de varias otras; entre ellos, el saludo de la representación uruguaya en la Sumud Flotilla y de la Central de Trabajadores de Cuba.