El sábado pasado, la Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT aprobó por amplia mayoría un informe relativo a la preparación del próximo acto por el Día Internacional de los Trabajadores, el viernes 1° de mayo. En la instancia, a la que asistieron 37 sindicatos y 14 plenarios departamentales, quedó definido que los oradores de este año serán Nathalie Barbé, encargada de la Secretaría de Conflictos y Relaciones Laborales de la central sindical y vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social; José Lorenzo López, secretario general del PIT-CNT y presidente del Sindicato de Trabajadores de INAU e Inisa, y Javier Díaz, vicepresidente del PIT-CNT y secretario general del Sunca.

El estrado, en tanto, este año se ubicará nuevamente sobre la avenida Libertador, pero en el cruce con la calle Ramón Escobar, de espaldas al Palacio Legislativo. La consigna será “1° de Mayo antiimperialista. Por trabajo y salario. Uruguay es su gente”. El acto comenzará a las 10.00.

Asimismo, según el informe presentado en la Mesa Representativa Nacional Ampliada, al que tuvo acceso la diaria, el fin de semana se resolvió trasladar a los sindicatos “la posibilidad de una movilización con paro parcial para fines de mayo, principios de junio, para dar continuidad” a la plataforma reivindicativa de la central sindical. Se agrega que dicha manifestación “posiblemente estará enmarcada en una movilización antiimperialista regional”, que fue planteada por el PIT-CNT en la última reunión de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur.

El conflicto en el pórtland y la moción sobre el sindicato policial

Por otra parte, como asunto previo de la Mesa Representativa Nacional Ampliada, la Federación Ancap (Fancap) –sindicato de la empresa pública– informó sobre el estado de situación del conflicto en torno al sector del pórtland, en el marco de las modificaciones que la actual gestión pretende introducir para reducir el déficit. Se consigna que Fancap mantuvo días atrás una reunión con el presidente Yamandú Orsi, en la cual el mandatario “asumió tres compromisos”: que no se perdería ningún puesto de trabajo, que no se perderían derechos y que, “en la mesa de negociación, tanto la propuesta de Fancap como la de la administración estarían en un pie de igualdad para generar una salida de consenso”.

Sin embargo, “lo cierto es que Ancap y el Ministerio de Industria, Energía y Minería en su accionar desconocen estos compromisos y avanzan en una propuesta que afectará directamente a la planta y al departamento de Paysandú”, informó el sindicato. Se señala que el planteo de Ancap consiste en que la molienda se haga en la planta de Paysandú y “se traslade toda la piedra caliza” a la planta de Minas, que, según se advierte, “no tiene la tecnología ni capacidad necesarias para la producción del cemento”. Las autoridades de Ancap han argumentado que con estos cambios, entre otras cosas, habrá una reducción de los costos logísticos. Ante esta situación, Fancap se declaró en conflicto.

Por otro lado, la Mesa Representativa Nacional Ampliada trató este sábado dos mociones que habían quedado pendientes del XV Congreso de la central sindical, que tuvo lugar en mayo del año pasado.

Ambas mociones fueron presentadas por la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (Affur). Una planteaba la expulsión del sindicato policial del PIT-CNT, y la otra proponía la ruptura de “todo tipo de relacionamiento” con la Histadrut, la principal central sindical de Israel.

Con respecto al primer punto, luego de argumentaciones a favor y en contra, la moción fue rechazada por amplia mayoría. En cuanto al segundo planteo, se presentó una reformulación para encomendar al Secretariado Ejecutivo y a la Mesa Representativa la “aplicación estricta” del artículo 2 del estatuto vigente de la central sindical, cuyo inciso G dispone que, como principio, el PIT-CNT “desarrollará relaciones fraternales con sus similares en todo el mundo, promoviendo la unidad del movimiento sindical a escala continental y mundial, bajo los principios del internacionalismo proletario”. No obstante, en la nueva moción se añade que se pondrá “especial atención a la situación que viven los pueblos agredidos directamente por el imperialismo y sus aliados, en particular, la que sufre y atraviesa el pueblo palestino”.

La moción original de Affur obtuvo 11 votos, y la reformulación, 32 votos; hubo además cinco abstenciones.