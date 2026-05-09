El 23 de marzo, el presidente de la República, Yamandú Orsi, y la ministra de Industria, Fernanda Cardona, anunciaron en conferencia de prensa la decisión de avanzar en una planta de energía fotovoltaica en cercanías del pueblo Baygorria, Durazno (creado junto al río Negro durante la construcción de la represa hidroeléctrica). La propuesta presentaba como atractivo una inversión de 30 millones de dólares que sería sostenida por ahorristas que participarían con un mínimo de 200 dólares. Esta modalidad de inversión había generado debate días antes, cosechando cierto nivel de apoyo, tras declaraciones realizadas a la diaria Radio por parte del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

Las características de la inversión, más allá de lo que pudiera significar el acuerdo o no con la modalidad, parecían no generar mayores polémicas. Sin embargo, semanas después, se conoció una importante diferencia entre la visión sobre el proyecto de la Intendencia de Durazno (IDD) y la del Poder Ejecutivo. Esto tiene que ver con que el intendente de Durazno, el nacionalista Felipe Algorta, notificó a UTE el 10 de abril de la aprobación del Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, y en esa línea, la “suspensión cautelar de las autorizaciones de nuevos usos productivos, subdivisiones de suelo u otras construcciones” en la zona.

El oficio no fue tratado en el directorio de UTE, según supo la diaria, y también el 10 de abril se abrió la licitación para la instalación del parque fotovoltaico. Con este escenario sobre la mesa, el 22 de abril Fernanda Cardona informó que el presidente decidió “llevar esa misma planta con ese mismo esquema de negocio” al departamento de Río Negro.

En diálogo con la diaria Radio, la ministra aclaró entonces: “Nosotros no estamos abandonando Baygorria”. “No estoy diciendo que no sigamos conversando con Durazno; lo que estamos diciendo es que vamos a cumplir con el cronograma del plan de expansión de UTE y vamos a ir primero a Río Negro, y seguiremos trabajando sin ningún problema el tema de Durazno”, señaló Cardona.

También en diálogo con la diaria Radio, el intendente Algorta reclamó la relocalización del parque fotovoltaico a un lugar ubicado a unos 550 metros de la propuesta del gobierno. Aseguró que donde estaba planificado por el Ejecutivo “haría naufragar definitivamente la posibilidad de desarrollo turístico en esa zona”. Tanto Cardona como fuentes de UTE dijeron a la diaria que los padrones a los que hacía referencia Algorta para el cambio de ubicación eran “inviables” por tener monte nativo.

En este marco, El Observador informó el 4 de mayo que UTE dejó en suspenso la licitación tras la acción tomada por la IDD. Al mismo tiempo, El País dio a conocer que el gobierno de Durazno interpuso, también contra el proyecto, un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).

El tema de fondo y el diálogo con Orsi

El porqué de las acciones de Algorta contra una inversión que llegaba a su departamento generó críticas. “Un intendente trancando una inversión en su departamento. El mundo del revés o una muestra más de una oposición que solo dice que ‘NO’ sin pensar en el país”, escribía en su cuenta de X el Movimiento de Participación Popular (MPP), sector al que pertenecen Orsi y Cardona, citando una noticia que daba cuenta de la decisión del jerarca departamental.

Sin embargo, Algorta sostenía que su posición se debía a la existencia previa de un proyecto que se vería frustrado por la instalación del parque fotovoltaico. En ese sentido, y tras no recibir más novedades luego del anuncio de la instalación de un proyecto igual en Río Negro, el intendente se comunicó con el presidente Orsi. Según las fuentes consultadas por la diaria, volvió a insistirle al mandatario en la posibilidad de relocalización, así como a poner sobre la mesa el proyecto general que la IDD manejaba para Baygorria.

Orsi le solicitó a Algorta algo “concreto” sobre la iniciativa. Finalmente, el planteo fue recibido el miércoles 6 por el mandatario. Según la información a la que accedió la diaria, la propuesta también contempla un espacio para el proyecto fotovoltaico. “Está en la cancha del presidente”, comentaron a este medio fuentes de la IDD.

Según un mapa del proyecto al que accedió la diaria, la idea es trasladar el parque a la zona del “cerro no urbanizado”, dejando libre el espacio del “campo del lago”, donde el Poder Ejecutivo planificaba la inversión. Este espacio, según las fuentes consultadas, es donde las autoridades departamentales planean atraer inversores para la consolidación de un balneario.

Proyecto de la Intendencia de Durazno para Baygorria.

El proyecto de la IDD

Esta visión de la IDD nace en una ley aprobada en 2024 que pasó a Baygorria del estatus de “centro poblado” a “pueblo”. Se pretende que pase algo similar a lo que ocurrió en 2023 con el pueblo Palmar, en Soriano, donde UTE –propietaria del predio– firmó un comodato por 50 años con OSE y con la Intendencia de Soriano para que se hagan cargo de la gestión de los servicios en la localidad. En el caso de la comuna sorianense, pasó a ser la responsable de la “gestión referente a la urbanización”, detalla una comunicación oficial de entonces.

Según confirmó la diaria, el gobierno de Durazno viene impulsando este proceso hace algunos años. En ese sentido, se sostiene que la gestión de la estructura edilicia, la caminería, el alumbrado y la poda de árboles implica en la actualidad un gasto para UTE. Por el contrario, para la IDD solo implicaría la extensión territorial de su servicio. El objetivo final de lo planificado, según se sostiene, es “dar dinamismo a la zona”.

En la zona de “Campo del Lago” –donde se plantea instalar el parque solar por parte del gobierno nacional–, la intendencia sostiene que existe “un potencial increíble” y se maneja la posibilidad de realizar “un llamado internacional” para atraer inversores por una concesión de largo plazo.

Estas ideas que maneja el gobierno departamental tienen origen en 2022, cuando Algorta y Cardona eran directores de UTE. Tiempo después se pidió junto a Mevir una “consultoría de planificación territorial en la localidad de Baygorria y vecindades”, que finalizó en 2024, a la que accedió la diaria. El informe detalla que en 2024 los residentes eran algo más de 100 personas y agregó que “se trata de una población envejecida”. Se puntualizó que existen 116 viviendas, de las cuales 67 están habitadas por residentes permanentes. Asimismo, se puntualiza que “menos de 10 son las viviendas ocupadas por funcionarios actualmente activos” de UTE.

En la propuesta que se hace para revertir la situación del pueblo, uno de los puntos hace referencia a “campo del lago” y lo propone “como futura área turística menos condicionada, que tal vez podría devenir en un futuro balneario Baygorria a promover, sobre la orilla izquierda de la represa, en predios de UTE, que sería complementario del núcleo histórico de esta Company Town” (ciudad empresa)”.