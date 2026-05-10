El miércoles 13 de mayo se cumplirá un año de la muerte del expresidente José Mujica. Durante dos días, más de 60.000 personas se acercaron al Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo para despedir sus restos en mayo de 2025. A lo largo de ese año, el exmandatario motivó varios homenajes dentro y fuera de Uruguay. En setiembre, en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Mujica fue homenajeado por líderes de izquierda de la región y del mundo. También lo hizo su sector, el Movimiento de Participación Popular (MPP), durante el Día del Patrimonio, con una muestra dedicada a su vida en la sede.

Para el primer aniversario de su muerte, el MPP prepara una serie de actividades para recordarlo. En los días previos, el sector organizó actividades colectivas y solidarias “para recordar a Pepe como mejor sabemos hacerlo: encontrándonos con otros, dando una mano y construyendo comunidad. Porque si algo nos enseñó, es que la solidaridad siempre puede más que la codicia”, sostuvieron en redes sociales.

En la tarde del martes 12, invitan a reunirse “alrededor de distintos fogones” cerca de los locales del MPP “para conversar, compartir y encontrarnos”. En Montevideo, habrá actividades en todos los municipios, en las que participarán legisladores y referentes del sector. A las 18.30, en el Centro de Barrio Peñarol –Aparicio Saravia y Sayago–, estarán el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el exministro de Ganadería y exsenador Ernesto Agazzi. En la peatonal de la terminal del Cerro habrá un fogón y una vigilia con la participación de los senadores Cecilia Cairo y Daniel Caggiani. En Uruguayana y Bulevar Artigas, también a las 18.30, se proyectará la película La noche de 12 años, con la presencia de los senadores Caggiani y Bettiana Díaz y el diputado Sebastián Valdomir.

En tanto, el miércoles, a partir de las 19.00, se llevará a cabo un acto en el teatro El Galpón, que contará con las actuaciones de la murga Agarrate Catalina, el artista y murguista Raúl Castro y el músico Mario Carrero, quien formó parte de la lista de la 609 en la última elección nacional.

Para el 23 de mayo está prevista una jornada solidaria en Flor de Maroñas con clase de panadería y conservas, ropero solidario y juegos para niños y niñas. Habrá también actividades en otros puntos del país. En Canelones, una muestra sobre Mujica recorrerá distintas localidades, acompañada de mateadas con referentes políticos y sociales: el 17 de mayo en Nicolich, el 18 en Las Piedras, el 23 en Barros Blancos, el 24 en La Paz, el 29 en Pando, el 31 en Neptunia y el 7 de junio en San Jacinto.

En Colonia, con la presencia de la exvicepresidenta Lucía Topolansky y del senador Nicolás Viera, se inaugurará una muestra el 16 de mayo en el Centro Cultural Nacional AFE, que permanecerá abierta hasta el domingo.

En San José, según informó el MPP, el 12 de mayo se realizará un fogón y retoque del mural de Pepe en el local del sector político, y el 30 de mayo habrá una jornada solidaria en Plan Juntos de Ciudad del Plata con pintada de mural, ropero solidario y juegos para niños y niñas.

Las actividades se extenderán fuera de fronteras: el 26 de mayo se proyectará en Livorno, Italia, la película Pepe Mujica. Una vida suprema, en una actividad organizada por la embajada de Uruguay y el consulado de Uruguay en Livorno.