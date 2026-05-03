El gerente de Compras de la Intendencia de Montevideo (IM), Gustavo Cabrera, renunció a su cargo por “razones de índole personal”, según da cuenta la resolución en la que la comuna aceptó la dimisión.

Cabrera, perteneciente al Partido Comunista, se había desempeñado como gerente de Compras entre 2010 y 2020, durante las administraciones frenteamplistas de Ana Olivera y Daniel Martínez. En el período de Carolina Cosse en la IM, pasó a dirigir el Departamento de Desarrollo Económico. Al asumir el intendente Mario Bergara, retornó a la Gerencia de Compras, que, a su vez, dejó de depender de Desarrollo Económico y pasó a la Dirección de Recursos Financieros, a cargo de Laura Tabárez. Por otro lado, el presupuesto quinquenal de la IM, aprobado a mediados de marzo, creó la División de Compras y el cargo de director de División.

Según informó El País, entre Tabárez y Cabrera se dieron “discusiones de trabajo”, aunque desde la IM les restaron importancia y aclararon que no se le pidió la renuncia al jerarca. Entrevistada por la diaria a comienzos de año, Tabárez señaló que la transformación de la Gerencia de Compras en división buscó jerarquizar el área para “trabajar no tanto en el proceso de compra, que funciona bien, sino en la planificación y el seguimiento de las compras, en conseguir datos que nos permitan conocer cómo compra la IM, dónde están los puntos flacos en nuestra gestión, y empezar a trabajar sobre eso”.

En enero de 2025, Cabrera, al frente de Desarrollo Económico, fue denunciado por la directora administrativa de la Oficina Central de Desarrollo Económico, Mariela Satriano. Al jubilarse tras más de 40 años en la comuna, Satriano señaló irregularidades en procesos de concurso y donaciones, así como situaciones de gritos a funcionarios, informó El Observador en ese momento. Cabrera solicitó una investigación a la División de Jurídica de la IM, que desestimó el pedido y archivó la denuncia.