Vías del Ferrocarril Central, entre Independencia y 25 de Agosto, en el departamento de Florida (archivo, febrero de 2023).

Una mujer falleció este martes por la tarde luego de ser embestida por un tren del Ferrocarril Central cerca de la localidad de 25 de Mayo, informó la Jefatura de Policía de Florida.

Según consignaron las autoridades policiales, el accidente ocurrió sobre las 14.10 de este martes, cuando el servicio 911 recibió una llamada en la que se denunciaba un accidente ferroviario en la zona. En respuesta, asistieron al lugar personal de las seccionales 3, de 25 de Mayo, y 5, de 25 de Agosto, donde se constató el fallecimiento de la accidentada sobre las 14.30.

La información primaria indica que el conductor de la locomotora manifestó ver que la fallecida se arrojó delante de la máquina, principal hipótesis que contemplan por el momento las autoridades.

El lugar de los hechos fue cerrado bajo órdenes de la Fiscalía Departamental de 2° turno, donde trabajaron personal de Policía Científica y un médico forense.

La línea telefónica de prevención al suicidio es 0800 0767 -*0767 desde un teléfono móvil-, y es atendida por profesionales capacitados todos los días del año durante 24 horas en todo el territorio nacional, independientemente del prestador de salud al que las personas estén afiliadas.