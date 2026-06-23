35% de los riverenses aprueban la gestión de Richard Sander al frente del gobierno departamental, según Ágora

16% de los encuestados manifestó que desaprueba la gestión del único intendente colorado del país y 41,4% no la aprueba ni la desaprueba.

De acuerdo con un informe de la consultora Ágora, el 35% de los riverenses aprueba la gestión del colorado Richard Sander al frente de la Intendencia Departamental de Rivera (IDR) y 16% la desaprueba. Por su parte, el 41,4% de las personas dice no tener una opinión definida y 7,6% no sabe o no contesta.

En el reporte, al que accedió la diaria, se constata que las cifras de aprobación observadas se sitúan considerablemente por debajo de los votos obtenidos por Sander en las elecciones departamentales de 2025, en las que resultó ganador tras acaparar alrededor de 57% de los votos válidos totales.

Asimismo, la encuesta de Ágora aborda las percepciones de la población de Rivera acerca del funcionamiento de la IDR: al respecto, el 48,5% de los encuestados manifestaron tener una valoración regular del gobierno departamental, 33,8% dijeron que es buena y 12,7% que es mala, mientras que 5,1% prefirió no contestar.

Igualmente, la mayoría de los encuestados –48,9%– considera que el departamento está avanzando, aunque un número cercano –40,1%– entiende que está estancado. Solo 11% dijo entender que el departamento del norte está retrocediendo.

Para la realización del informe, desde Ágora consultaron también a los encuestados sobre cuál entienden que es el principal problema para el departamento; la principal preocupación es el desempleo, opción por la que optó 43,9% de los encuestados. A esa problemática le siguen en la lista los temas relacionados con las drogas, que preocupan a 14,8% de los encuestados; la inseguridad, con 10,5%; la corrupción política, con 8,9%, y la pobreza y el estado de la economía, ambas con 6,3%.

Por su parte, 3,8% identificó como el principal problema del departamento a los políticos y sindicatos y 3,4% apuntó a problemáticas vinculadas con el acceso a la vivienda. Completan la lista, con 0,4% de las opiniones en todos los casos, el transporte público, los problemas ambientales, la limpieza de la ciudad, el estado de los parques y las plazas y el cuidado de los barrios.