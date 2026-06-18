46% desaprueba la gestión de Mario Bergara en la Intendencia de Montevideo, según Factum

El trabajo de la consultora registró una aprobación de 23% y un restante 30% que no aprueba ni desaprueba la actuación de la comuna capitalina.

La consultora Factum divulgó en la tarde del miércoles una encuesta de aprobación de la gestión del intendente de Montevideo, Mario Bergara, correspondiente al segundo bimestre de este año. De acuerdo con las cifras presentadas, 23% aprueba la actuación del exministro de Economía y Finanzas al frente de la comuna capitalina, 46% la desaprueba y 30% ni la aprueba ni la desaprueba.

En el análisis de la información por franjas etarias se observa que el mayor nivel de desaprobación está entre las personas más jóvenes, entre 18 y 33 años de edad: en ese segmento, el rechazo aumenta a 55% y la aceptación disminuye a 15%. La evaluación neutra, no obstante, se mantiene en el mismo 30%.

En contrapartida, la aprobación de la administración de Bergara se incrementa a 31% entre los personas mayores de 62 años. En este segmento, a su vez, la desaprobación cae cuatro puntos porcentuales con respecto al promedio general y se ubica en 42%. El restante 26%, en tanto, ni aprueba ni desaprueba la actuación del jefe departamental.

En el programa VTV noticias, en el que se presentaron los resultados de la encuesta, el sociólogo y director de Factum, Eduardo Bottinelli, señaló que “no necesariamente esto supone una relación con el voto; justamente, es lo contrario”. Apuntó que, en la capital, el Frente Amplio (FA) “está teniendo cerca de la mitad del voto joven y, sin embargo, en los niveles de aprobación, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, el nivel más bajo de aprobación lo tiene entre los votantes más jóvenes”.

Por otra parte, con relación a las adhesiones en las últimas elecciones nacionales, la gestión de Bergara es aprobada por 43% de quienes votaron al FA. Un 19% del electorado frenteamplista la desaprueba y un 37% ni la aprueba ni la desaprueba.

Esto supone que más de la mitad de los votantes del FA no tiene una valoración positiva de la actual administración. Al respecto, Bottinelli dijo que se trata de un nivel de desaprobación “muy alto para un segmento de la población” que votó a favor del FA en Montevideo. Agregó que “desde mediados de 2023 el nivel de aprobación de la gestión en Montevideo es inferior al nivel de desaprobación, es decir, es una acumulación, que no se reflejó directamente en el resultado de [las últimas elecciones departamentales en] Montevideo, pero es claro que el Frente Amplio está acumulando un desgaste en Montevideo”.

Naturalmente, el rechazo aumenta entre las personas que votaron a la Coalición Republicana en octubre de 2024. La desaprobación se situó en 80%, la evaluación neutra en un 18% y la aprobación en apenas un 2%.