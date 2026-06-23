Botana sobre patrullaje con vehículos blindados del Ejército: es “un mensaje de impotencia bastante complicado”

El senador blanco dijo que “Pacheco no sacó a los militares a la calle” y, aunque no se opone a utilizar los vehículos, propuso que los militares destinados a la tarea pasen a ser policías y formen a otros funcionarios para el trabajo.

El titular del Ministerio del Interior (MI), Carlos Negro, compareció ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados y anunció que la cartera trabaja en un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) para utilizar vehículos blindados Mamba MK7 del Ejército Nacional en el patrullaje de algunos barrios capitalinos.

Consultado al respecto, el senador del Partido Nacional (PN) Sergio Botana dijo que “Pacheco no sacó a los militares a la calle” y señaló que es “un mensaje de impotencia bastante complicado”: “Es un reconocimiento feo, es un ‘no podemos’ y yo no creo que sea así”, acotó.

El legislador expresó dudas: se preguntó cómo van a proceder cuando estén “conduciendo el vehículo y reciban algún tipo de ataque” y también por qué habría “un militar dependiendo de un policía”, lo que catalogó como una “mezcla” siendo que “no es su jerarquía”.

Dijo que no se opone a la utilización de los vehículos pero no le cae “muy simpático” porque no está alineado al planteo de “no estigmatizar las zonas”. “Que se usen los vehículos, pero en todo caso que pasen esos militares a ser policías, trabajen en la jerarquía policial, ganen el sueldo policial y mientras tanto que vayan formando a más policías para ese trabajo”, propuso.

La interpelación a Oddone

“Sinceramente creo que no se desperdició”, evaluó Botana sobre la interpelación al titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, este lunes en el Senado.

La declaración emitida por la oposición, que no se aprobó, hace referencia a una “incertidumbre” económica. Botana dijo que su “gran componente” es el Diálogo Social y los cambios propuestos sobre las AFAP, ya que las “certezas que ganó el sistema el día que se aprobó la Ley 20.130” –la reforma de la seguridad social que impulsó el gobierno pasado– quedaron “en jaque” e “indudablemente la economía entra en riesgo”.

Por otro lado, Botana dijo que la tasa de desempleo actual, ubicada en el 7,5%, “no está mal” pero hay un “silencioso drama” por la “desaceleración de la creación de puestos de trabajo”, que “venía en 38.000, el año pasado fue 27.000 y si uno proyecta la cifra de estos primeros tres o cuatro meses del año da menos de 20.000”. También detectó una “informalidad creciente” y, en el eje del subempleo, “la sustitución de lo que es el empleo de calidad de 40 horas por empleo de menos de 20 horas o el autoempleo, la creación de la empresita”.

La diferencia entre la cifra de subempleo actual –un 9,3%– y la del último mes del gobierno anterior es de apenas medio punto porcentual, pero Botana dijo que la diferencia “es muy relevante”. “La productividad del trabajo está creciendo por debajo del salario real. Cada vez que eso sucede, como es lógico y lamentablemente en la economía en este sentido las cosas son o son, es el tiempo de la destrucción del empleo”, agregó.

También referenció el debate por el tipo de cambio. Botana reconstruyó que durante la instancia el gobierno se declaró “neutro”, pero replicó que “actúan contra el tipo de cambio” fundamentalmente por la “desdolarización de la deuda –que encarece la deuda y la agranda– y por la desdolarización de los ahorros”. “El sector exportador, que se perjudica, son obreros que trabajan en las industrias lácteas, en los frigoríficos y en los molinos”, aseveró.

Finalmente, en cuanto a la competitividad y el proyecto de ley sobre la materia que el equipo económico ingresó al Parlamento, Botana dijo que coincide en “eliminar los monopolios de hecho, desempapelar” y la “aceptación de los laboratorios de afuera”, pero advirtió que no quiere encontrar “trampitas”: “El proyecto de fronteras era divino pero el monto que pusieron y el tipo de mercadería eran tan exiguos que no funcionó en ningún caso”.