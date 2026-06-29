Civila sobre muerte en el Prado: “Hay una investigación en curso para ver exactamente cuál era la situación de la persona”

El senador colorado Robert Silva elevó un pedido de informes al Mides sobre “la muerte de personas en situación de calle o residentes en establecimientos que los albergan en el marco del denominado Plan Invierno”.

El domingo, un hombre de 49 años que dormía en la vía pública en la zona del Prado fue hallado sin signos vitales en las inmediaciones de Joaquín Suárez y Lucas Obes, según lo que informó Telemundo en primera instancia. El citado medio indicó que una comerciante de la zona lo vio llegar pasadas las 14.00 con una manta y se acostó bajo el techo de un comercio, al tiempo que un móvil policial constató su fallecimiento posteriormente.

El titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Gonzalo Civila, abordó el tema este lunes en rueda de prensa. Consultado al respecto durante la firma de un convenio entre el Mides y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) para expandir el programa Crece desde el Pie, dijo que cualquier situación de este tipo “es dolorosa” y “lastima como sociedad”, por lo que “no nos podemos acostumbrar”.

“Cada vez que acontece un fallecimiento en la vía pública, aparece la carátula de un fallecido en situación de calle. Nosotros tenemos que tratar esto con cuidado y con prudencia, porque hay que analizar la situación y hay una investigación en curso para ver exactamente cuál era la situación de la persona”, sostuvo.

Además, dijo que ante este tipo de acontecimientos le trasladan consultas sobre el vínculo del fallecido con la cartera, pero aclaró que debe ser “cuidadoso” al respecto porque forma parte de la “trayectoria de vida” del individuo y es preciso “consolidar toda la información entre todos los organismos”. Por eso trabajan en el marco del Sistema Nacional de Emergencias y la Policía “está haciendo lo suyo” mientras el Mides aporta información.

“El relato que tenemos de las personas que estaban en la zona es que es una persona que iba caminando por allí y en un momento [...] se acuesta en la vereda. A la hora, un vehículo policial lo ve –no es que el vehículo fue llamado para esa intervención, no había ninguna alerta en ese lugar–, para allí y encuentra a la persona fallecida”, reconstruyó.

Las circunstancias y la trayectoria todavía se están investigando, pero, cuando se termine de recopilar la información, desde la cartera la van a comunicar, aseguró. Al margen de lo anterior, Civila acotó que “cada vez que fallece una persona en el Uruguay, no se le pregunta al Estado qué vínculo tenía con cada institución”.

“Las personas pobres en el Uruguay viven en condiciones difíciles y fallecen en condiciones difíciles, a veces en situación de calle y a veces en otras situaciones. Nosotros no podemos estar exponiendo el historial de vínculo con todos los programas del Mides de cada persona ante una pregunta cuando todavía no tenemos consolidada la información sobre las circunstancias del fallecimiento”, finalizó.

Pedido de informes en la oposición

El viernes 26, el senador del Partido Colorado Robert Silva elevó un pedido de informes al Mides para recibir datos sobre “la muerte de personas en situación de calle o residentes en establecimientos que les albergan en el marco del denominado ‘Plan Invierno’”.

El texto citó fallecimientos recientes. Menciona la muerte de un hombre de 41 años en un refugio de La Teja durante el mes de abril tras reportar haber sido agredido en la vía pública y otro hallado sin vida bajo una estructura precaria ubicada en Flor de Maroñas durante una “ola de frío extremo”, en mayo. A su vez, el 25 de junio, listó el fallecimiento de un hombre de 60 años hallado debajo del puente de Camino Tomkinson, además de considerar a la persona que murió en un establecimiento del Mides en Salto, entre otros.

“¿Cuántas personas en situación de calle fallecieron en Montevideo desde abril de 2026 a la fecha, como los casos reportados entre abril y junio de 2025?”, preguntó Silva. El senador opositor solicitó conocer si la cartera “tenía identificadas, censadas o intervenidas” a las personas fallecidas, además de solicitar cifras respecto a “cuántas personas en situación de calle fueron relevadas en la zona del Arroyo Pantanoso, Paso de la Arena, Flor de Maroñas, La Teja y Aguada en el censo de 2025 y 2026”, detalladas por “franja etaria y sexo”.

Por otro lado, Silva prevé conocer “cuándo fue la última vez” que los equipos de la cartera recorrieron esas zonas y con cuántos cupos contaban sus dispositivos “en refugios nocturnos y centros 24 horas para hombres solo en Montevideo” el jueves 25 de junio. También pidió conocer los protocolos que se activan cuando “una persona rechaza el ingreso a refugios” y si existen “dispositivos específicos para zonas de riesgo como márgenes de arroyo, debajo de puentes o asentamientos precarios”.

Finalmente, el colorado solicitó conocer la coordinación existente entre el Mides y la Intendencia de Montevideo “para el retiro de construcciones precarias”, cuál es el presupuesto ejecutado del Plan Invierno hasta el último día de junio, y “qué medidas tomó el Mides tras las muertes bajo puentes”.