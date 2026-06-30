Comisión de Seguridad y Convivencia de Senado aprobó proyecto que prorroga el plazo para regularizar armas de fuego

El senador nacionalistal Carlos Camy señaló que, si bien ya se había aprobado una extensión en el periodo pasado, aún “se estima que permanecen sin regularizarse un 30% de las armas en circulación”.

La Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia de la Cámara de Senadores aprobó este martes por unanimidad un proyecto de ley presentado por el senador del Partido Nacional Carlos Camy que propone prorrogar por dos años el plazo para regularizar la tenencia de armas. La iniciativa apunta a aquellas personas que posean armas de fuego, municiones, explosivos u otros materiales, y también contempla la posibilidad de que se haga una entrega voluntaria de cualquiera de estos objetos al Ministerio del Interior o al Ministerio de Defensa Nacional.

Dicho plazo está establecido en la Ley 19.247, que prohíbe la tenencia y porte de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales asociados que no hayan sido autorizados por alguno de los dos ministerios.

En diálogo con la diaria, Camy señaló a la diaria que, al amparo de la normativa vigente, entre julio de 2022 y marzo de 2025 “se lograron regularizar 2.621 armas sin registro previo existente, 46.137 armas mediante transferencia o renovación, e incluso se entregaron voluntariamente 2.592 armas”.

Sin embargo, señaló que todavía “se estima que hay sin regularizar, o permanecen sin regularizarse, un 30% de las armas en circulación”. En ese sentido, sostuvo que la aprobación de una nueva prórroga en el plazo previsto “permitirá a miles de uruguayos poder regularizar la tenencia de su arma”. “Los tenedores que se encuentren fuera de plazo, estarían tipificados en el artículo 52 del Código Penal y estarían incurriendo en un delito, por lo tanto, nos parece importante lo que aprobamos hoy”, expresó el legislador nacionalista. El plazo para el registro de armas ya se había postergado en agosto de 2019 por un año, y también en 2022, hasta marzo de 2025.

Los otros proyectos

Además de la prórroga, la comisión definió darle prioridad a otros dos proyectos de ley vinculados a las armas, uno presentado por el propio Camy y otro por el Frente Amplio (FA). El proyecto del senador nacionalista apunta a modificar normas relativas a la definición de las armas de fuego, su comercialización, tenencia, porte y fabricación. “Se inspira en la filosofía de respaldar la tenencia responsable de armas de fuego como un atributo de la libertad de los ciudadanos”, comentó.

En la exposición de motivos de la iniciativa, Camy señala que se busca “dar una clara y segura visión de los derechos y saberes de las personas, tanto físicas como jurídicas, que posean armas y materiales relacionados, para adecuarla a la realidad actual tanto de la población como de los progresos técnicos que se han logrado, pero siempre dando al ciudadano la libertad con la responsabilidad que lo debe regir”.

Por ejemplo, una de las disposiciones del proyecto dispone “procedimientos claros” para obtener el Trámite de Habilitación para la Adquisición y Tenencia de Armas, “haciéndolo más accesible a los ciudadanos alejados de las capitales departamentales, ya que actualmente este trámite se realiza en las Jefaturas Departamentales, con criterios discrecionales, creando en la actualidad desigualdades e inconvenientes para el ciudadano que desea estar al día con todos los permisos requeridos”.

La iniciativa del FA, en tanto, fue presentada en 2022 y desarchivada en 2025. El proyecto propone “instalar el debate, contribuir a la toma de conciencia colectiva sobre la gravedad” de los indicadores de muertes, lesiones, amenazas y todas las formas de violencia por arma de fuego, así como también “generar las condiciones legales para educar sobre el tema, sensibilizar y reducir el número de armas en la población civil”. Además, los senadores del oficialismo plantean que, “en virtud de la preocupante realidad de nuestro país en relación a la violencia de género y violencia doméstica, se modifica la normativa vigente en la temática dado el factor de riesgo que supone el arma de fuego en el hogar en estas situaciones”.

Para darle prioridad a estos proyectos, Camy adelantó que se va a convocar a las autoridades del Ministerio del Interior, a diez organizaciones vinculadas a la tenencia de armas de fuego, a la Cámara de Importadores de Armas y Municiones, a la Asociación Uruguaya de Tenedores Responsables de Armas de Fuego y a la Asociación Nacional de Cazadores.

A su vez, en la Cámara de Diputados está previsto que, una vez concluido el tratamiento de la Rendición de Cuentas -que ingresará este martes-, se comience a discutir el proyecto presentado por el diputado del FA Alejandro Zavala. La iniciativa, elaborada en conjunto con el Ministerio del Interior, tiene como propósito regular el uso de armas y municiones, aumentar las penas vinculadas a los delitos y mejorar el acceso del Ministerio del Interior a información de otras dependencias del Estado.