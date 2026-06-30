Abdala sobre Negro: “Fue el último nombre que se conoció del gabinete de Orsi porque prácticamente se llegó a él por descarte”

Tras conocerse el convenio entre el Ministerio del Interior (MI) y el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) para la cesión de 12 vehículos blindados militares de distintos modelos con el objetivo de usarlos en operativos policiales, el debate continúa. La oposición insiste en que el acuerdo debe autorizarse con una ley y, en ese marco, el diputado blanco Pablo Abdala dijo a Panorama informativo que si va al Parlamento como una iniciativa legislativa, estará “en condiciones de votarlo sin cambiar ni una coma ni un punto”.

Abdala fue subsecretario del MI durante el gobierno del expresidente Luis Lacalle Pou, pero sostuvo que no pensó en una medida de este tipo “porque no se dieron las circunstancias” y porque “se recorrió un camino muy virtuoso de fortalecer la Guardia Republicana”. Respecto a sus posibles efectos, llamó a que “no esperemos magia” ni cambios “de la noche a la mañana”, sino que lo entiende como “una suerte de refuerzo desde el punto de vista de la protección de los policías”, además de que supone que contribuirá con la persuasión a la hora de “imponer la autoridad”.

“Yo creo que al gobierno lo que le está faltando –o de lo que sigue adoleciendo, que adolece desde el inicio y de manera también progresivamente preocupante– es de un liderazgo contundente, firme, que inspire confianza hacia adentro y hacia afuera de la Policía”, mencionó al margen de lo anterior. En su opinión, los funcionarios policiales “no se sienten debidamente respaldados por la autoridad del ministro y por la autoridad del gobierno”, en medio de “un problema de liderazgo institucional” representado por “una injerencia de la Presidencia de la República, no del presidente, en la conducción del MI”.

Abdala dijo que Negro “como ministro se ha tenido que ir construyendo sobre la marcha” ya que “fue el último nombre que se conoció del gabinete del presidente Orsi, porque prácticamente se llegó a él por descarte”. “Como tuvo que asumir prácticamente sin haber definido un plan o una estrategia, porque no tuvo ni siquiera tiempo para eso, para ganar tiempo le anunció al país que empezaba a trabajar en un plan para el 2026 –como efectivamente ocurrió- y todo fue, a mi juicio, una gran entelequia y un gran artilugio que se construyó porque el plan terminó siendo lo que es: la nada misma”, acotó.

El equipo que utilice los vehículos militares debe ser “todo personal policial”, según la presidenta del SIPOLNA

La presidenta del Sindicato Policial Nacional (SIPOLNA), Patricia Noy, dijo a La mañana de la diaria que desde el sindicato ven con buenos ojos “todo lo que sea para apoyar a los compañeros y su protección”. Señaló que durante los operativos suele haber “un despliegue de una gran cantidad de funcionarios”, pero el problema está cuando “va un móvil solo” y “empiezan a balear o apedrear el patrullero” pero “no sabes ni de dónde”.

“Sí son herramientas que son necesarias para el patrullaje diario y no únicamente para unidades específicas. Debería contarse con el presupuesto para poder brindar esto para todos los compañeros que trabajan en la calle”, señaló.

El domingo, el Ejército acondicionó cuatro vehículos RPZ Cóndor y los trasladó el lunes a la capital. Al respecto, Noy señaló la “poca información que se tiene” y cuestionó que “no fue tomada en cuenta” la voz de los trabajadores, ya que desconocen “cuál va a ser la finalidad y cuál es realmente el lugar que le van a dar a esos vehículos”.

“Obviamente que para patrullaje sí tienen poca visibilidad. Son vehículos de un gran tamaño que en muchas de las calles de esos barrios no van a poder pasar porque son calles muy angostas. ¿Sirve para el compañero como resguardo en caso de darse un enfrentamiento, una balacera, una apedreada? Sí, claro que sirve. Realmente, operativamente, no sé si sirve tanto para lo que es el patrullaje diario”, sostuvo.

En lo que respecta a la posible presencia de efectivos militares en los vehículos, la dirigente sindical sostuvo que debe ser “todo personal policial” porque “que vaya personal militar dentro del vehículo obviamente es una responsabilidad” y entienden que “no es su función”. Apuntó que, a pesar de que “en lo teórico está todo muy lindo”, si se da un enfrentamiento y el militar ve a otros policías en riesgo –tras compartir “ocho horas diarias” y generar “cierto vínculo”– aunque “su tarea sea únicamente manejar, dudo que no baje a prestarles auxilio”.

“¿Qué marco jurídico lo va a amparar? No tiene la capacitación y, en realidad, no es parte de la función militar proceder ante ese tipo de procedimientos. Por eso decimos que es muy importante que la capacitación se le dé a los policías y que los equipos sean únicamente policías”, sostuvo. Además, en función de que los salarios militares son menores a los policiales, sería “bastante hipócrita” para el sindicato avalar que “un trabajador que gana menos que lo que gana un policía salga a desempeñar la misma tarea”.