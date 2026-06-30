Rendición de Cuentas: Colonización asegura que quita de diez millones de dólares “no va a impactar” en la meta de 25.000 hectáreas

El presidente del organismo, Alejandro Henry, señaló que en el transcurso del primer año de gobierno “se compró más del doble de lo previsto”.

Este martes ingresará al Parlamento el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, el primero de la actual administración. El Poder Ejecutivo hizo un adelanto de las principales características del proyecto presupuestal el pasado viernes, luego de una reunión del Consejo de Ministros. En una conferencia de prensa, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, puntualizó que las prioridades serán la infancia, la situación de calle, la seguridad pública y la educación. Finalmente, el gobierno dispuso que habrá un aumento adicional de 31 millones de dólares, destinado a la unificación del sistema de transferencias monetarias dirigidas a la primera infancia.

La Rendición de Cuentas también incluirá reasignaciones de gastos entre las distintas reparticiones del Estado, con el propósito de destinar mayores recursos a las prioridades. Uno de los organismos que perderá recursos será el Instituto Nacional de Colonización (INC), según informó El Observador y confirmó la diaria con fuentes del gobierno. Se trata de una reasignación de 433 millones de pesos, unos diez millones de dólares.

A través de las reasignaciones, el gobierno pretende aumentar el presupuesto, por ejemplo, de la educación. En concreto, para la ANEP se plantea un refuerzo de 300 millones de pesos, alrededor de siete millones de dólares; para la Universidad de la República, 100 millones de pesos, unos dos millones de dólares; y para la UTEC, siete millones de pesos, cerca de 170.000 dólares.

En diálogo con la diaria el presidente del INC, Alejandro Henry, señaló que, en caso de aprobarse sin cambios el proyecto presupuestal, el organismo no comprará más tierras en lo que queda del año. No obstante, resaltó que el recorte no afectará el funcionamiento del instituto, que es “autosustentable”.

Henry indicó que Colonización disponía de unos 30 millones de dólares por año para la compra de tierras, por lo que la reducción presupuestal sería equivalente a un tercio de los recursos asignados. El jerarca aseguró que este cambio “no va a impactar” en el objetivo que se ha fijado el INC para el quinquenio: la adquisición de 25.000 hectáreas. Dijo que la modificación solo implicará “ralentizar” el proceso de compras.

“En 2025 se compró más del doble de lo previsto”, agregó Henry. Señaló que en el transcurso del primer año de la actual administración el INC concretó en el entorno de 11.000 nuevas hectáreas adquiridas. Añadió que en lo que va de 2026 se han sumado 900 nuevas hectáreas.

Asimismo, el presidente del INC mencionó que, en paralelo, el organismo está trabajando en “herramientas alternativas” para obtener algunos fondos que permitan “adelantar la inversión” en la compra de tierras, con el propósito de que las políticas de colonización “impacten lo más rápido posible”.