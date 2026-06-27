Consejo de Ministros con “nada de paz y amor”: de la “aclaración” de los blindados al respaldo a la “última palabra” de Orsi

Luego del largo encuentro, el Ejecutivo anunció que la Rendición de Cuentas implicará un aumento de 31 millones de dólares; con las transferencias a niños de menores ingresos se espera un impacto del 25% en la reducción de la pobreza.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, encabezó el viernes una nueva sesión del Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva. Las principales autoridades del Poder Ejecutivo llegaban a la instancia con el objetivo de ultimar detalles del proyecto de ley de Rendición de Cuentas que se presentará ante el Parlamento el martes, en línea con las obligaciones constitucionales. Asimismo, el gabinete también buscaba cerrar una semana que había estado marcada por una discusión pública -en la que habían participado varios actores de gobierno- sobre la posibilidad de utilizar vehículos militares blindados para patrullaje policial.

Con ambos temas sobre la mesa, se desarrolló una larga reunión que se extendió desde las 10.00 hasta las 15.00. Como corolario del encuentro, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, encabezó una conferencia de prensa en la que lo acompañaron los titulares de Desarrollo Social, Gonzalo Civila; de Defensa, Sandra Lazo; del Interior, Carlos Negro; y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim.

Oddone profundizó en los detalles de una Rendición de Cuentas que tendrá un importante foco en la infancia, pero también refuerzos presupuestales para atender la situación de calle, la seguridad pública y la educación. En ese marco, Lazo y Negro informaron sobre el convenio entre el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y el Ministerio del Interior (MI) que, según aclararon, consistirá en la puesta a disposición de la Policía Nacional de hasta 12 vehículos blindados de cinco tipos de diferentes modelos.

Un Consejo de Ministros con “nada de paz y amor”

Más allá de los resultados de la reunión sintetizados en la conferencia de prensa, lo extenso del encuentro fue la evidencia de un proceso de intercambio complejo. Fuentes del Ejecutivo destacaron a la diaria que la instancia estuvo marcada por la “franqueza” de los distintos actores, donde más allá del “respeto”, marcaron posiciones “cada uno con su ángulo”.

Uno de los presentes reconoció a este medio que, si bien el tono del encuentro no fue “nada de paz y amor”, se lograron afrontar “un conjunto de nudos” vinculados al futuro de la gestión. Se destacó que, en parte, lo concluido en el Consejo de Ministros venía facilitado por un proceso de trabajo previo que se inició con la línea de austeridad y priorización marcada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y más específicamente, por la Contaduría General de la Nación.

El mensaje final, según señalaron desde el Ejecutivo, consistió en “empujar con mucha sinergia” lo plasmado en el proyecto de Rendición de Cuentas que se presentará el martes. Asimismo, otro de los puntos que se sacó en limpio del proceso de construcción de esta iniciativa del Ejecutivo fue que, más allá de las “discusiones” que puedan existir, “el presidente tiene la última palabra”.

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Vehículos blindados: del “malestar” a la “aclaración”

Más allá de que en términos generales algunos actores dejaron plasmada “una visión crítica” del año y medio de gobierno, las “diferencias” más concretas abordadas fueron las generadas la última semana a raíz del convenio entre el MDN y el MI sobre los vehículos blindados. El hecho principal se dio cuando el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, enfatizó entrevistado en Canal 10 que la “imagen” de los vehículos militares patrullando en la calle “no es una buena cosa” para “el conjunto de la sociedad”. Ante esto, el presidente Orsi respondió en rueda de prensa: “Acá no es un tema de imagen, acá es un tema de acción”.

Horas después de este intercambio público, el semanario Búsqueda dio cuenta de la existencia de “malestar” en la Presidencia de la República como consecuencia de las declaraciones de Castillo. Con estos antecedentes, la diaria pudo saber que el viernes los involucrados en las distintas declaraciones “aclararon que no dijeron lo que habían dicho”, en lo que más bien se evaluó como un malentendido. Según se detalló, durante el intercambio no hubo un “pedido de disculpas”, sino más bien un “diálogo de aclaración” que también se detuvo en la interpretación equivocada que surgió a nivel público de que utilizar los vehículos del ejército implicaría “militarizar” la seguridad pública. En concreto, se dio una “reflexión” sobre lo sucedido que terminó con valoraciones sobre la comunicación, poniendo foco en la importancia “permanente” de “manejar buena información y ser muy precisos” en los comentarios.

Esto último se considera desde el Ejecutivo clave de cara al “desafío” de desactivar los debates públicos que se generan cuando diferentes actores -por fuera del gobierno- “tironean los temas” sin que los “interlocutores” oficiales intercambien directamente.

La Rendición de Cuentas: infancia, calle y educación

Durante la conferencia de prensa, Oddone dijo que las áreas prioritarias que concentran los incrementos presupuestales previstos en el proyecto de ley -infancia, seguridad pública, educación y atención de personas en situación de calle- tienen diferentes fuentes de financiamiento, incluyendo “reasignaciones y racionalizaciones del gasto” y “aumentos de eficiencia tributaria que están vinculados a recaudación y a gasto tributario”.

Recordó que la ley de presupuesto preveía un incremento de 50 millones de dólares para 2027, a los que se sumarán otros 31 millones de dólares que “esencialmente van a estar soportando el financiamiento de la unificación del sistema de transferencias”. “No se trata de una Rendición de artículo único y de gasto cero; se trata de una Rendición de varios artículos y, a su vez, con incremento de gasto”, sostuvo el ministro. Aun así, transmitió tranquilidad a la población y sostuvo que los cambios sugeridos “no conducen a ninguna revisión” ni afectarán las metas fiscales propuestas para este quinquenio.

En materia de infancia, Arim explicó la “profunda transformación del sistema de protección social asociado a la infancia y la adolescencia” que se recomienda con la Rendición de Cuentas. El jerarca dijo que el proyecto de ley prevé la unificación de asignaciones para infancias y adolescencias, algo que “implica fortalecer, ampliar, transparentar y simplificar los sistemas que actualmente están vigentes” en nuestro país.

Destacó que se ampliarán y discriminarán los montos de las transferencias propuestas en función de los deciles de ingreso a los que pertenezcan los hogares de los niños y adolescentes beneficiarios, buscando “una priorización clara de la primera infancia”. Según anunció el director de la OPP, las transferencias a niños menores de 3 años cuyos hogares pertenezcan a los dos deciles más bajos rondarán los 10.000 pesos uruguayos, un incremento que calificó como “sustantivo”. Agregó que a los niños de igual edad, pero de deciles superiores, se les asignará una transferencia equivalente al costo de la canasta básica alimentaria, cercana a los 6.600 pesos.

Incremento de montos para población de 0 a 3 años

Decil Actual Propuesta 1 $ 5.371 $ 10.000 2 $ 4.400 $ 10.000 3 $ 3.032 $ 6.600 4 $ 3.232 $ 6.600 5 $ 2.796 $ 3.300

Fuente: MEF

“Es de esperar que esta transformación tenga un impacto directo en la pobreza de estos grupos y nuestra estimación indica que la reducción de la pobreza asociada sería del orden del 25%”, aseguró Arim. Añadió asimismo que el gobierno prevé una implementación “progresiva y gradual” de las reformas propuestas y que apunta a todos los niños y niñas nacidas en nuestro país entre 2025 y 2027, que “van a estar sujetos al nuevo régimen y, por lo tanto, van a recibir estos beneficios con estas nuevas características”.

Civila, por su parte, puntualizó que el incremento presupuestal previsto para su cartera en materia de infancia “no está ceñido exclusivamente” al capítulo de las transferencias y que también se prevé un incremento destinado a las políticas del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay.

El ministro de Desarrollo Social apuntó a la atención de las personas en situación de calle, otra de las prioridades del proyecto de ley. Destacó que las reasignaciones presupuestales serán destinadas a la implementación de la Estrategia Nacional sobre Situación de Calle, con “acciones de innovación” y “proyectos novedosos” en materia de convivencia y producción. “Desde el punto de vista del Ministerio de Desarrollo Social y de la inversión social en Uruguay, esta Rendición de Cuentas es verdaderamente muy importante y muy positiva para el país”, concluyó el ministro.

A nivel de educación, el MEF comunicó oficialmente luego de la conferencia que se prevén “recursos adicionales para la ANEP, y la ampliación de becas de la Universidad de la República y de la UTEC”. Asimismo, se recordó que el presupuesto nacional “ya tiene aprobado un gasto incremental para 2027 para políticas como la extensión del bono escolar para alcanzar a 230.000 niños y la ampliación de las becas de educación secundaria para llegar a 30.000 estudiantes beneficiarios”.

Rendición de Cuentas: seguridad pública

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Negro, destacó el incremento presupuestal destinado a la seguridad pública “en un contexto restrictivo”. Afirmó que la “importante reasignación de recursos va a tener una traducción concreta” en tres aspectos.

El primero de ellos es un incremento de la presencia policial, para lo que la cartera proyecta la creación de 300 nuevos cargos policiales, a destinar mayormente al área metropolitana y la capital del país, algo que “seguramente va a redundar en que los territorios y los barrios en Montevideo tengan una presencia mucho más fuerte”, valoró el ministro. También la adquisición de nuevas tecnologías, como implementos de biometría, vigilancia y autogestión, así como “la extensión del sistema Shotspotter” y la incorporación de nuevas comisarías móviles. En último lugar, Negro apuntó a la mejora en la movilidad de los efectivos policiales mediante la adquisición de “una cantidad bastante importante” de autos y birrodados.