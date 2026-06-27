Cooperativas de viviendas: gobierno informó que concretará exoneración del IVA para compra de materiales

En un comunicado, la Federación Covipro detalló que las autoridades del Ejecutivo comunicaron que el cambio impositivo estará incluido en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que entrará al Parlamento el martes.

La Federación Covipro emitió un comunicado el viernes en el que dio cuenta de que en las últimas horas autoridades del Poder Ejecutivo transmitieron que en el proyecto de Rendición de Cuentas que ingresará al Parlamento el martes se impulsará la exoneración del IVA a las cooperativas de viviendas en la compra de materiales de construcción.

Según puntualiza el mensaje, la información fue trasladada a las cooperativas de vivienda por parte de la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone. Desde Covipro se remarcó que se trata de una “reivindicación histórica del movimiento cooperativo, que permitirá reducir el costo de las viviendas”.

Asimismo, la federación agregó que la consolidación de este descuento tendrá “impacto en las cuotas de los préstamos hipotecarios y en los subsidios, además de equiparar las condiciones del cooperativismo con otros sistemas de promoción privada de vivienda”. “De acuerdo con lo informado por las autoridades, se prevé que la medida comience a aplicarse en los préstamos que se otorguen a partir de 2027”, detalló el comunicado.

Covipro agregó que, más allá de celebrar este “importante avance”, continúa “impulsando las transformaciones necesarias para fortalecer el sistema”, entre lo que se encuentra la reivindicación vinculada a destinar el 1% del producto bruto interno al Fondo Nacional de Vivienda.