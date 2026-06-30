Rendición de Cuentas: el Partido Nacional aspira a “procesar una decisión en conjunto” con el resto de la coalición

A pocas horas de que el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, el primero de la actual administración, llegue oficialmente al Parlamento, en la oposición ya calientan motores para analizar qué postura tomarán. Este martes de tarde hubo una primera reunión en el Parlamento, que duró una hora y monedas, de diputados y senadores del Partido Nacional (PN) con sus equipos técnicos con el propósito de organizar el trabajo que se vendrá sobre la Rendición de Cuentas.

El diputado del PN Pablo Abdala dijo a la diaria que la idea es “coordinar una posición con los partidos de la Coalición Republicana”, es decir, con el Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente, para “procesar una decisión en conjunto, en la medida de lo posible”.

“Creo que no será difícil. De hecho, en estas instancias previas estamos haciendo una lectura de la realidad muy similar, como quedó de manifiesto en la interpelación”, señaló Abdala, en referencia a la reciente comparecencia ante el Senado del titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, cuando fue interpelado por el senador nacionalista Sergio Botana.

Abdala dijo que quieren “actuar con prudencia” y esperar “que las decisiones maduren”, más allá del punto de partida, que es “muy crítico en cuanto a las señales” que el gobierno viene dando. Para el diputado de la oposición, el gobierno “está intentando disimular su fracaso económico”, si bien aclaró que no se refiere a un fracaso “en términos que sean irreversibles, pero la propuesta inicial fracasó”, por lo tanto, el gobierno “tiene que hacer borrón y cuenta nueva”.

“Tiene que venir con un nuevo planteo, y el ministro Oddone ha intentado edulcorar eso cuando trata de disimular que los supuestos de crecimiento no se dieron pero que igual las metas fiscales se mantienen, con el mismo nivel de gasto o aun incrementándolo”, lo cual “parece muy difícil de sostener”, señaló.

En 2025 el PN anunció que iba a apoyar el presupuesto quinquenal en general, sin antes coordinar la postura con el resto de los integrantes de la coalición, lo que molestó a algunos dirigentes colorados. Abdala reconoció que el año pasado “faltó alguna etapa de intercambio”, aunque sostuvo que “no es atribuible al Partido Nacional”. Dijo que en ese momento a los nacionalistas no les fallaron “los reflejos”, ya que son un partido que tiene “un concepto de la gobernabilidad muy a flor de piel”.

“Pero esta instancia es bien distinta a la del año pasado, porque en 2025 leíamos que el país no podía correr el riesgo de quedarse sin presupuesto, aunque nosotros no lo compartiéramos mucho, por eso despejamos el tema y resolvimos votar en general. Esta es una etapa diferente, que es aprobarle las cuentas al gobierno que venimos de interpelar por estos mismos temas”, subrayó.

Por su parte, el diputado del PC Conrado Rodríguez dijo a la diaria que este miércoles habrá una reunión de la coalición por este tema y subrayó que los colorados pidieron “articular de mejor manera que el año pasado”, en la medida en que en 2025 cada partido tomó su posición “sin coordinar con los otros partidos”. “Me parece bueno poder articular antes, por lo menos, para conocer cuál es la posición de cada partido. Puede haber coincidencia o no”, finalizó.