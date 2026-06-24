Constanza Moreira sobre patrullaje con blindados Mamba: “Se subestimó la valoración negativa que una medida como esta iba a tener”

La senadora del Frente Amplio consideró que “la militarización de un conflicto implica pasar a una lógica de guerra” y dijo que también hay “resistencia de los militares”, que “no quieren participar” en la seguridad pública.

Tras conocerse que el gobierno podría utilizar los vehículos blindados Mamba MK7 del Ejército Nacional para patrullar algunos barrios de Montevideo, el presidente Yamandú Orsi adelantó que el tema se analizará el viernes durante el próximo Consejo de Ministros.

Aunque este “no parece ser estrictamente el caso”, la senadora frenteamplista Constanza Moreira opinó en Panorama informativo de la diaria Radio sobre el “tema de fondo” de utilizar militares para gestionar la seguridad pública y fue tajante en su postura contraria, bajo el argumento de que “es una posición del Frente Amplio, una posición país y un tema que nos diferencia enormemente del Escudo de las Américas”.

Moreira opinó que “la militarización de un conflicto implica pasar a una lógica de guerra” y que el control del crimen organizado “tiene que ser civil”. “Toda política que apunte a la militarización de la seguridad pública no contará con mi apoyo ni el de Casa Grande. Hemos dado enormes peleas, algunas las hemos ganado conceptualmente, pero no en los hechos. Todo el aumento de penas para lo último que sirvió fue para reducir el delito”, agregó.

Sin embargo, y aunque opinó que “está muy bien” que el tema se encuentre en la agenda pública, la legisladora también reparó en “cuestiones de comunicación” previas a este tema puntual y dijo que “todo este período ha estado caracterizado por unas asimetrías entre la información que manejan unos y otros”. Aunque quizá “el propio ministro consideró que una donación de instrumental físico no merecía una explicación”, Moreira consideró que “sin duda se subestimó la valoración negativa que una medida como esta iba a tener, sobre todo en el electorado frenteamplista”.

En ese sentido, en alusión a la filtración del anuncio en Búsqueda, Moreira evaluó que “jamás te vas a ahorrar tiempo con una filtración de prensa o con un anuncio sin más explicaciones”, sino que el efecto es el inverso, porque “la gente va a preguntar; unos van a estar a favor, unos van a estar en contra y no se tiene toda la información”.

Finalmente, indicó que tampoco hay que subestimar “la sensibilidad de una gran parte de la población –no otra– con relación a la seguridad pública y los militares”, y sostuvo que el gobierno debe “jugar para todos”, siendo que “para los que prefieren mano dura ya se jugó mucho tiempo en este país”. Además, dijo que esa estrategia “en Uruguay no ha servido”.

Los militares “no quieren participar” en la seguridad pública

Moreira afirmó que existen dudas con respecto a “qué es lo que va a haber dentro de la tanqueta” y consideró que ha sido útil posicionar el tema en la palestra pública para su discusión, porque “quizás, a partir de allí, se encuentre una solución que implique una participación nula o minoritaria de los militares en la seguridad pública”.

“Si en este país los militares no se dedican a la seguridad pública, no es solo porque hay mucha resistencia –no solo de la izquierda, de muchos sectores políticos–, sino porque hay resistencia de los militares, que no quieren participar”, aseguró Moreira, y agregó que prefieren dedicarse a los incendios y al Sistema Nacional de Emergencias, lo que hace de Uruguay una “excepción”, siendo que las “agendas securitizadas” son una realidad que “rearma o remilitariza la política en América Latina, mucho más mientras esté [el presidente de Estados Unidos, Donald] Trump”.

Para Moreira, en los barrios “hay que entrar con políticas públicas, con comida, con salud, con educación y con vivienda”, aunque programas como Más Barrio “no impedirán que la ciudad se siga segregando”, porque el fenómeno se vincula con la idea de “la vivienda como capital financiero”, evaluó.

“Una tanqueta en un barrio es la imagen de una zona de guerra”, graficó Moreira, y planteó analizar “en detalle” lo que va a significar en concreto la propuesta para discernir “si es una política o si es un PADO reforzado”, para ver “cómo se inserta eso en las buenas políticas que el FA se planteó en su programa”.