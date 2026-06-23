Desde la oposición reclaman que el gobierno uruguayo reconozca el resultado electoral de Colombia

Schipani consideró que De la Espriella “valoraría un saludo” por parte de Orsi “en estas circunstancias”; Csukasi señaló que habrá un pronunciamiento una vez que se comunique “el resultado final” de los comicios.

“El león y el tigre rugen en Latinoamérica. Hoy, la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle basta al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”, escribió en X este domingo el presidente de Argentina, Javier Milei, luego de que se conocieran los resultados del preconteo de las elecciones de Colombia, en las que el candidato derechista Abelardo de la Espriella se impuso sobre el candidato izquierdista Iván Cepeda, vinculado al actual presidente Gustavo Petro.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, también celebró el resultado electoral y felicitó a De la Espriella por “su gran triunfo”. Según Kast, “comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad”.

Con casi el 100% de las mesas escrutadas, la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia indica que De la Espriella está ganando con el 49,66%, mientras que Cepeda se ubica segundo con 48,70%.

Ante este resultado, en el ámbito local, el presidente del directorio del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, felicitó a De la Espriella como presidente electo: “El pueblo colombiano eligió el camino de la libertad. Desde Uruguay, le deseo el mayor de los éxitos en la tarea que comienza, con la certeza de que una Colombia fuerte y democrática es una buena noticia para toda la región”, escribió.

En la misma línea, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez dijo que “los socialistas del siglo XXI querrán embarrar la cancha no reconociendo los resultados, pero los colombianos ya eligieron el camino de la libertad”. Tanto Cepeda como el presidente Petro han dicho que reconocen los resultados del preconteo, pero llamaron a esperar a que termine el escrutinio para conocer al ganador de las elecciones. Rodríguez criticó en su cuenta de X que Uruguay no haya reconocido los resultados luego de que se conocieran los porcentajes del preconteo. “¿No será que nos estamos prestando al juego del amigo Gustavo Petro?”, cuestionó.

Consultada por la diaria, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, indicó que Uruguay “siempre” hace los reconocimientos “formalmente” una vez que los órganos electorales “comunican el resultado final de las elecciones”. Señaló que se trata de algo que “respetan todos los gobiernos uruguayos”.

A juicio de Rodríguez, sin embargo, “ese criterio es muy caprichoso” y “depende de si el presidente electo es amigo de ideas”, ya que, en ese caso, “saludan rápido”. En diálogo con la diaria, el diputado del PN consideró que si “la respuesta formal” va a ser esperar a que estén los resultados del escrutinio, “lamentablemente el gobierno uruguayo está haciéndole el caldo gordo a Petro y a sus cómplices del socialismo del siglo XXI colombiano”. “Es una pena que el gobierno uruguayo se preste a ese juego”, agregó.

En ese sentido, el diputado colorado Felipe Schipani dijo ala diaria que los resultados en Colombia “ya son prácticamente definitivos y la ventaja de De la Espriella es clarísima”. “La verdad no entiendo por qué el presidente, y también la cancillería, demoran tanto en admitir un resultado que, si bien todavía no es oficial, ya varios presidentes han saludado al presidente electo”, apuntó.

Para Schipani, el hecho de que el reconocimiento “se dilate” “va generando algunas señales que no son positivas”. “Uno piensa que el presidente electo de Colombia valoraría un saludo del presidente de Uruguay en estas circunstancias”, comentó.

El diputado del Frente Amplio Carlos Varela dijo a la diaria que Uruguay hará el reconocimiento “como ha hecho en todos los casos”, es decir, una vez que estén los resultados oficiales. “No hay ningún cambio de orientación ni de práctica, que es lo que seriamente un país debe hacer respecto a una elección, que parece estar saldada, pero todos hemos visto que es estrecho el margen”, señaló, y añadió que, a su modo de ver, desde la oposición “están muy ansiosos últimamente”.

Schipani: “Hay un declive claro de las izquierdas latinoamericanas”

Con respecto a la figura de De la Espriella, Rodríguez opinó que “los colombianos se expresaron por una agenda más vinculada a la libertad, a la democracia, a la prosperidad”. “Esperemos que el nuevo gobierno, una vez que le toque asumir funciones, pueda transitar ese camino de forma también ordenada, pacífica y sin episodios como los que tuvimos que ver en las últimas semanas en Bolivia”, manifestó, en referencia a las movilizaciones y protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz.

Para Schipani, “este tipo de propuestas responden a un hartazgo en general con los gobiernos de izquierda de América Latina y con ciertos temas que no han podido ser resueltos, para empezar, los temas de seguridad”. Para el diputado colorado “hay un declive claro de las izquierdas latinoamericanas”, lo cual supone “un proceso de cambio político importante en América Latina que se está dando”.