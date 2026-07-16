Estación Central: Vertiente Artiguista hizo propuestas para revitalizar el predio y reactivar el tren de pasajeros

La propuesta será presentada a la Intendencia de Montevideo, al Poder Ejecutivo y al Municipio B; en un diálogo previo, el arquitecto Salvador Schelotto encontró “muy buena receptividad” en el gobierno a las ideas.

En marzo, luego de años de litigios, la Estación Central de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) volvió a estar en manos del Estado, tras llegar a un acuerdo transaccional con la empresa Glenby SA, que ganó la concesión a finales de los 90. Este miércoles, cuatro meses después del acuerdo, la Vertiente Artiguista del Frente Amplio presentó una propuesta de “reactivación” del edificio patrimonial y su entorno.

La iniciativa fue elaborada por el arquitecto y excandidato a la Intendencia de Montevideo (IM), Salvador Schelotto, y un equipo técnico, y será presentada a la comuna capitalina y al Poder Ejecutivo. Según explicó Schelotto a la diaria se va a trabajar de dos formas: a través del traslado de las ideas a las autoridades en los tres niveles de gobierno, y por otro lado, generando discusión pública sobre el tema.

En cuanto al primer punto, el arquitecto detalló que este jueves tendrán una reunión con el intendente de Montevideo, Mario Bergara, y la semana que viene posiblemente se reúnan con la alcaldesa del Municipio B, Patricia Soria. En el caso del Poder Ejecutivo, ha habido conversaciones con el Ministerio de Transporte, aunque aún no hay fecha concreta para un encuentro. De todas formas, dijo que ya se mantuvo un diálogo con el gobierno antes de que la propuesta fuera presentada formalmente, y se encontró “muy buena receptividad” a las ideas.

En el documento de la iniciativa, al que tuvo acceso la diaria, los proponentes sostienen que la recuperación y puesta en valor del edificio de la Estación Central y de su entorno urbano “es una asignatura pendiente de la ciudad y del país al menos desde hace 30 años”. De esa forma, plantean “un perímetro de actuación amplio” para desarrollar un Proyecto Urbano de Detalle en el marco de un Plan Maestro para el edificio y los predios contiguos, es decir, la playa de maniobras y los galpones.

La reactivación del tren de pasajeros

La primera propuesta que hacen es la reactivación del transporte colectivo de pasajeros en tren para mejorar la conectividad entre el área urbana central, el norte y el oeste de Montevideo y el territorio metropolitano. “La reactivación del modo ferroviario minimizaría los tiempos de traslado de los habitantes, ampliaría las oportunidades laborales y el acceso a servicios, y revitalizaría barrios y localidades actualmente en declive, que cuentan con estaciones en desuso”, exponen.

De esa forma, proponen el desarrollo de dos grandes líneas férreas. Primero, la del Ferrocarril Central dividida en dos tramos: el tramo 1 desde Estación Central hasta Progreso (Canelones), y un tramo 2 que llega hasta 25 de Agosto (Florida), y la ciudad de Florida en una etapa siguiente. Segundo, la línea del Ferrocarril al Este, que podría llegar hasta Empalme Olmos, pasando por Pando; la línea también podría alcanzar a la ciudad de Minas en una segunda etapa.

Para concretarlo proponen que la actual terminal de pasajeros, que está ubicada a la altura de la calle Nicaragua, sea “desmantelada para habilitar la continuidad de las vías que sean necesarias hasta la Estación”. También proponen que se considere trasladar la Terminal Río Branco de Ómnibus, para liberar esa área, y generar “una terminal intermodal que sumará en un mismo nodo los servicios de trenes de pasajeros, servicios de buses de media distancia y servicios urbanos”.

La preservación patrimonial y calles seguras

En cuanto al edificio de la Estación, los proponentes señalan que “el aspecto central de toda la propuesta se apoya en la recuperación crítica” del mismo. Para ello, recomiendan que se atiendan algunos lineamientos, entre ellos: que se descarte la instalación de contenedores o mercancías para “destacar la presencia de conjunto edilicio”; la preservación de la estructura “tipo-morfológica de base” para mantener la identidad del edificio; el mantenimiento y restauración de los elementos originales arquitectónicos, infraestructurales, ornamentales para preservar la memoria ferroviaria.

Proponen que el predio se constituya y jerarquice como un espacio público que “sea plataforma del encuentro, de revitalización y revalorización del entorno. Para eso, se sugieren sectores reservados a espacios de trabajo, ensayos artísticos, reuniones de organizaciones o colectivos; ludotecas; espacios de uso colaborativo, coworking; espacios de muestras y expresiones culturales; paseo gastronómico intercultural; espacios de estímulo y usos recreativos y deportivos; distrito cultural.

A su vez, sobre el entorno urbano y su uso, el equipo identificó que hay demandas de espacios para emprendimientos, generación de empleo e innovación, espacios de coworking, así como servicios gastronómicos y comerciales de cercanía que hoy están ausentes.

Debido a que los recorridos por la zona de la Estación “tienden a ser hostiles y proclives a situaciones de agresión” por las “deficientes condiciones de caminabilidad e iluminación y a aspectos relativos a la seguridad”, proponen que se amplíen las veredas, y que se tracen circuitos y sendas que “proporcionen caminos seguros en una zona densamente ocupada por vehículos”.

La propuesta también considera que nuevas familias puedan radicarse en la zona, por lo que se prevé que se incorporen “varios cientos de viviendas nuevas y mediante reciclaje”. En ese sentido, identificaron predios de propiedad pública en los que se podrían promover cooperativas y viviendas para activos. A su vez, en los antiguos galpones en la calle Paraguay se propone reciclaje con diferentes modalidades, entre ellas vivienda para pasivos y experiencias piloto de vivienda colaborativa. A esto se suma la reserva de suelo para desarrollos inmobiliarios privados, y el incentivo con diferentes instrumentos.

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