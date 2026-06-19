Diputada del FA sobre asesinato a adolescente en un operativo policial: “Lo primero que uno siente es angustia”

Julieta Sierra consideró que el caso del joven asesinado en el barrio Borro no es un “blanco y negro” y dijo que “se tiene que aclarar lo más rápido posible”.

La diputada del Frente Amplio Julieta Sierra dijo que el caso del adolescente de 16 años asesinado el jueves por efectivos policiales en un operativo en el barrio Borro es “terrible” y “se tiene que aclarar lo más rápido posible”.

Entrevistada en Panorama informativo de la diaria Radio con motivo de la comparecencia de autoridades del Ministerio del Interior (MI) ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados, Sierra dijo que los legisladores se enteraron de los hechos mientras que el jerarca brindaba explicaciones sobre el Plan Nacional de Seguridad que impulsa el gobierno de Yamandú Orsi.

“En el medio de la comisión nos empiezan a explotar los celulares con este hecho terrible”, contó, y agregó que por este motivo el director nacional de la Policía, José Azambuya, se retiró y fue hasta el lugar de los hechos, decisión que no tuvo objeciones de ninguno de los representantes.

Según comentó, las autoridades compartieron los informes primarios con los legisladores en una sesión que se declaró como secreta. “Lo que puedo decir, que lo dejó claro ayer Azambuya, es que todo está filmado”, señaló. Manifestó su tranquilidad de que “se va a saber todo lo que sucedió y va a estar todo claro”, ya que la grabación del accionar policial está en manos del departamento del MI y la Justicia. “En las próximas horas tendremos más claridad”, evaluó.

Luego de que se le consultara sobre si entiende que los efectivos policiales cuentan con la preparación suficiente para encarar situaciones límite como la de este jueves, la diputada frenteamplista consideró que el caso es “complicado”, ya que no se trata de “blanco y negro”. “Sería injusta si tomara postura de eso y dijera con tanta liviandad que la Policía muchas veces actúa de forma que no corresponde; y también sería injusta si dijera que nunca ha pasado en este país ni que no pasa”, esgrimió.

La diputada frenteamplista recordó que existe un Estado de derecho, algo que requiere “ser muy duros” con los excesos “para un lado o para otro”. “Creo que es importante que todo se aclare, que no quede en una nebulosa”, reiteró. Igualmente, señaló la necesidad de “respaldar a los funcionarios policiales” en “una situación muy compleja de violencia” que “se viene generando a través de los años”, en el entendido de que “muchas veces [estos] también son quienes terminan siendo la cara visible o quienes terminan poniendo el cuerpo”. “Ojalá en algún momento cambie de rumbo”, anheló.

Sierra explicó que hay conformidad en el oficialismo con las explicaciones brindadas por las autoridades policiales en el seno de la comisión y dijo entender que ese también es el caso en filas opositoras. “Cuando uno ve la noticia, lo primero que uno siente es angustia, más allá de todos los hechos objetivos y que después uno pueda analizar más en frío. [...] Es una angustia tremenda, porque son 16 años. Es terrible”, evaluó.

La diputada apuntó al “deterioro de toda una vida” que puede llevar a que un adolescente “termine así”, más allá del “momento puntual”, y dijo que el caso es “muy complejo”. “Da hasta angustia, bronca [e] impotencia de decir ‘¿Qué nos está pasando para que un adolescente tenga un arma y esté en esa situación?’”, reiteró.

Agregó que las autoridades del MI explicaron a los integrantes de la comisión que la cartera cuenta con planes de disuasión que buscan evitar sucesos como los de este jueves, como el plan Atenea, que calificó como “uno de los planes más focalizados y más efectivos en este momento para que estas cosas no sucedan”.

Movimientos en la cúpula policial: “Me parece que está bien hacer cambios cuando corresponda”

Aunque no fue lo que llevó a las autoridades a comparecer ante los legisladores de la comisión, en el encuentro del jueves también se abordaron los cambios en la cúpula policial, que fueron duramente cuestionados desde filas opositoras la semana pasada.

Desde el MI los justificaron como parte de un proceso de evaluación permanente, una idea que la diputada comparte: “Cuando uno quizás no va con la rapidez que le gustaría tener en algunos resultados, no [está] avanzando como le gustaría, o simplemente necesita mover algo para que las cosas salgan mejor, creo que es sano cambiar, hacer movimientos, mover piezas incluso de jerarquía y que se reorganice el equipo”, valoró.

Sierra recordó que, si bien no necesariamente fueron comunes, siempre hubo cambios en diferentes puestos de las jerarquías policiales nacionales y departamentales, y consideró que es apropiado que estas sean evaluadas de forma sostenida. “Estamos en un mundo cambiante que requiere una evaluación permanente y ahí me parece que está bien hacer cambios cuando corresponda”, concluyó.

Decreto que regula la venta de munición: “A priori, me parece que es una señal necesaria”

Asimismo, en la comparecencia también se abordó el decreto que busca regular la venta de armas y municiones. Según Sierra, en la reunión el gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del MI, Diego Sanjurjo, brindó “un pantallazo general” de la futura normativa y la justificó como producto de las “evaluaciones constantes” a las que la diputada apuntó anteriormente.

En esta línea, la legisladora dijo que desde el MI apuntaron a un diagnóstico que recoge que el número de municiones adquiridas legítimamente pero hurtadas por terceros para cometer ilícitos es “alarmante”, y que esto es lo que se busca atender. Añadió que desde la cartera descartaron que esto pueda afectar a diferentes grupos de compradores autorizados, puesto que es algo que “va a quedar explícito”.

“No va por ese lado, sino para evitar que se arme un mercado con municiones que corresponden a armas reguladas que las roban para después utilizar en estas cosas”, aseveró, si bien también reconoció que los legisladores aguardan por el proyecto para “poder saber con exactitud qué es lo que dice”. “A priori, me parece que es una señal necesaria”, evaluó. Y concluyó: “Obvio que el decreto mismo también estará en evaluación a la hora que se implemente si tiene resultados o no: acá me parece que lo importante es dar la señal”.

Cifras de criminalidad: “Necesitamos humanizar un poco más el manejo de la seguridad”

Durante la entrevista, Sierra también fue consultada por las cifras de criminalidad, que el MI debería anunciar próximamente, y la lectura que hace de ellas. De acuerdo con la diputada frenteamplista, las autoridades de la cartera explicaron a los legisladores que, si bien “están por cerrar los informes”, aún “no tienen claridad sobre cómo van a cerrar los números”. Atribuyó esto, entre otras cosas, al hecho de que hoy por hoy se mida un mayor número de indicadores, algo que “complejiza algunas cosas, pero en el buen sentido”.

De todas maneras, Sierra consideró conveniente abordar los números desde una perspectiva simplista, “independientemente de lo que digan”. “Me parece que no podemos nunca estar celebrando cifras ni salir diciendo ‘qué bueno que bajaron los delitos’”, opinó. “Necesitamos humanizar un poco más el manejo de la seguridad: eso me parece fundamental. Nosotros no podemos hablar de cifras, se benefician políticamente o no: eso son dos pesos aparte. [...] Creo que queda en segundo plano cuando hay vidas que se están perdiendo”, argumentó.

En esta línea, y luego de que se le preguntara por ello, Sierra reconoció que el estado de las cosas en seguridad preocupa a la bancada del oficialismo, y dijo que una de sus principales preocupaciones tiene que ver con no ser ajena “a la realidad que pasa la gente”. Empero, manifestó su tranquilidad con los planes a mediano y largo plazo que se propone el gobierno: “Es importante abordar desde ese lugar para no estar emparchando de forma permanente y que el Estado sea parte de esos lugares”, valoro. Y se preguntó: “¿De qué seguridad se puede hablar cuando el Estado no está?”.