Durante el primer cuatrimestre del año, el Antel Arena obtuvo ganancias 197% superiores a las del mismo período de 2025

El vicepresidente de la empresa pública, Pablo Álvarez, sostuvo que la decisión de cambiar la forma del gerenciamiento del recinto fue “correcta” y “está siendo positiva en términos económicos”.

En octubre del año pasado, el directorio de Antel resolvió que, a partir de 2026, su recinto de espectáculos pasaría a ser gestionado por ITC, una de las subsidiarias de la empresa estatal, tras el vencimiento del contrato con ASM Global, empresa privada que administró el Antel Arena desde su apertura en 2018. A través del gerenciamiento directo, Antel preveía ahorrar alrededor de 500.000 dólares por año y, al mismo tiempo, diversificar la oferta de espectáculos. Entre enero y abril de este año, es decir, durante el primer cuatrimestre de gestión de ITC, se registraron ingresos por 1.393.170 dólares, lo que significó un 44% más que en el mismo período de 2025.

En los primeros cuatro meses de este año el Antel Arena alojó 18 eventos y obtuvo una ganancia neta de 208.710 dólares, un 197% superior a la del mismo período de 2025, cuando se registró un resultado deficitario de 203.080 dólares.

En diálogo con la diaria, el vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, explicó que el primer cuatrimestre suele estar marcado por “muchos gastos y pocos ingresos” debido a la temporada de verano, por lo que el resultado superavitario “nos permite pensar que este va a ser un año muy positivo”.

En el período, los gastos asociados a los eventos aumentaron un 19% y alcanzaron los 113.995 dólares, mientras que los gastos operativos se mantuvieron en niveles similares, en torno a 1.070.466 dólares, según indica el reporte de Antel, al que accedió la diaria. El costo por el proveedor de los servicios de gestión se redujo un 54%, de 70.000 dólares en el primer cuatrimestre de 2025 a 32.000 dólares en 2026.

“El objetivo para este año es mejorar los resultados, ajustando gastos, diversificando y potenciando los eventos (se proyectan más de 100), a la vez que se optimizan recursos”, señala la empresa estatal en el reporte. Los resultados del recinto en 2025 ya habían mejorado respecto de 2024, con un aumento en el resultado operativo de 51% y una ganancia de 1.237.692 dólares.

Álvarez destacó que, a la par de la mejora de los ingresos, “se ha ido modificando la estructura de gastos”. Sostuvo que el cambio en el gerenciamiento, además de generar “ahorros directos”, también habilitó “a seguir impulsando algunas otras modificaciones que nosotros entendíamos necesarias”, como bajar los costos de servicios del recinto.

Destacó, además, que la gestión actual “conoce el medio” y “tiene un conocimiento profundo del sector”, algo que ha sido favorable en el ejercicio de la gestión. El vicepresidente de Antel dijo que la reducción de los costos apunta a “democratizar el acceso a la arena en los dos lugares del escenario”, tanto para los espectadores como para los artistas y eventos.

En su momento, el cambio en la gestión del Antel Arena fue rechazado por la directora en representación de la oposición, la nacionalista Laura Raffo, quien consideraba que la empresa pública asumiría todo el riesgo ante eventuales pérdidas. Para Álvarez, los números de los primeros cuatro meses “demuestran que la decisión que se tomó fue correcta”. “Hay que ser cuidadoso, en el sentido de que porque sea público o privado no tiene que ser bueno o malo a priori. Nosotros estamos demostrando, en este caso, que la administración que lleva adelante una subsidiaria de Antel está siendo positiva en términos económicos, además de la valoración positiva que nosotros tenemos”, sostuvo.

Por otro lado, Álvarez destacó el valor del Antel Arena para el posicionamiento de la marca de la empresa estatal. “Hoy tenemos una competencia más fuerte en el sector telefónico, y la posibilidad de tener una arena como la de Antel tiene que ser útil a toda la estrategia de negocio de la empresa”, señaló.