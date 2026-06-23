“¡El campo necesita señales claras!”: Federación Rural reclamó al gobierno por “pérdida de competitividad”

La organización denuncia que el gasoil “mantiene valores que siguen castigando la producción nacional”, advierte sobre los efectos del “atraso cambiario” y exige “un Estado eficiente y austero”

“Es tiempo de señales para el crecimiento”, tituló la Federación Rural del Uruguay un comunicado emitido este martes en el que sostiene que “el productor no puede seguir financiando la pérdida de competitividad del país”. La organización indica que “mientras el precio internacional del crudo retrocede” en el mundo, el gasoil en Uruguay “mantiene valores que siguen castigando la producción nacional”. “Cada peso de sobrecosto termina afectando la competitividad, la inversión y el desarrollo del interior del país”, advierte.

En línea con los reclamos de los transportistas autoconvocados que se movilizaron días atrás en las rutas y frente al puerto de Montevideo, la federación señala que en tres meses el gasoil 50S subió 26,3%. Agrega que hoy cuesta 61,76 pesos por litro, cuando, según sus estimaciones, debería costar 50,63 por litro. “El sector productivo espera que la baja internacional sea trasladada de forma clara y transparente al precio final”, reclaman.

También en línea con la concepción de una parte de los autoconvocados y de Un Solo Uruguay, la Federación Rural evalúa que “detrás de estos desequilibrios existe una causa estructural: un déficit fiscal persistente que obliga al país a financiar gasto mediante endeudamiento”. “No es razonable que el peso de estos desajustes recaiga sistemáticamente sobre los sectores productivos. Uruguay necesita un Estado eficiente, austero y enfocado en generar condiciones para producir más y mejor, en lugar de seguir aumentando los costos de quienes sostienen la economía real”, agrega.

Menciona además el “atraso cambiario, que continúa erosionando la rentabilidad de las empresas agropecuarias”. “Mientras los costos internos aumentan de forma constante, el dólar permanece prácticamente estancado, profundizando la pérdida de competitividad de quienes producen para exportar”, indica la federación.

Sostiene que “el campo necesita señales claras” y que Uruguay “necesita menos costos, menos burocracia y menos presión fiscal”, así como “más competitividad, más inversión y más confianza en quienes producen”. “Porque cuando al productor le va bien, le va bien al Uruguay”, concluye el comunicado.