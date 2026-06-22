Ferreri anunció que el pliego licitatorio de la represa de Casupá se aprobará “probablemente” esta semana

“Estamos muy muy cerca de hacer público el llamado”, señaló el presidente de OSE, junto con el ministro de Ambiente, en una reunión con la Mesa Política del FA en Florida.

“Estamos trabajando muy fuertemente para avanzar en una obra tan pero tan necesaria para toda el área metropolitana, donde vive cerca del 70% de la población”, comentó el presidente de OSE, Pablo Ferreri, en Casupá, la localidad de menos de 3.000 habitantes del sureste del departamento de Florida en la que este sábado, junto con el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, encabezó una sesión de la Mesa Política ampliada del Frente Amplio.

En el club Urucas, durante dos horas, Ortuño y Ferreri expusieron ante más de 80 asistentes –entre legisladores, ediles, dirigentes y militantes frenteamplistas fundamentalmente de los departamentos de Florida y Lavalleja– brindando información sobre diferentes aspectos del avance del proceso para concretar la construcción de una represa de 30 metros de altura y una extensión de 700 metros que generará un lago de unas 2.800 hectáreas, obra por la que ya se inició el proceso de expropiación de 3.400 hectáreas, según indicó el presidente de OSE.

Durante la jornada hubo espacio para planteamientos e interrogantes, la mayoría de las cuales las autoridades se excusaron de responder con detalles, en función de que hay aspectos que están todavía en la etapa de estudio y serán anunciados en un futuro cercano, luego de la adjudicación de la obra, según argumentaron.

Las principales interrogantes que quedaron sin una respuesta detallada tuvieron que ver con aspectos relacionados al impacto social en materia de salud, educación y seguridad, así como los destinos previstos para “cientos de toneladas de monte nativo” y “millones de metros cúbicos de tierra negra” que, según planteó un militante en la instancia, deberán ser extraídos de la zona, algo que podría representar “una oportunidad” tanto para trabajo “en carpintería de leña” como para productores rurales.

Ortuño dijo que estaba “tentado a contestar”, pero que no podía hacerlo “por respeto a la responsabilidad del trabajo de los técnicos”. “Por lo tanto, detalles no vamos a dar, pero sí queremos decirles que estamos trabajando en ese rumbo”, señaló el ministro, quien pidió “comprensión” y “confianza”.

Por momentos, el intercambio trascendió el tema de la represa. “La escuela y el CAIF de Casupá no resisten un niño más. La escuela no tiene un salón extra y el CAIF es una especie de laberinto en el que se pasa por el baño para ir al salón, porque está armado en un salón comunal de Mevir que no fue hecho para CAIF. Ya de por sí es espantoso, así que imagínense cómo será con más niños”, señaló una de las asistentes, agradeciendo la información brindada durante la instancia, aunque dejando planteada su preocupación, porque, hasta el momento, “no hemos escuchado nada sobre educación”, ni tampoco “sobre seguridad”, temiendo perder la condición de “paraíso en el que todavía se puede dormir con la puerta abierta”.

Tanto Ortuño como Ferreri afirmaron que existe un enfático trabajo interinstitucional que integran diferentes áreas de gobierno convocadas por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

“Quédense tranquilos de que, en cuanto haya avances, los van a conocer ustedes, los vamos a comunicar, pero les pedimos también un poco de confianza, porque estamos trabajando a piñón fijo, con mucha responsabilidad”, afirmó Ortuño, subrayando que el trabajo interinstitucional apunta a “mitigar los aspectos negativos” y “potenciación de las aristas positivas” de un proyecto que, en su pico máximo, empleará a unas 700 personas.

“Es una obra que va a generar muchas oportunidades de trabajo”, señaló Ferreri, y afirmó que generará “una dinamización muy importante en toda la zona de Casupá y aledaños”, por lo que “se están considerando todos los impactos económicos y sociales de estos volúmenes de trabajo en una zona que no está acostumbrada a esta magnitud”.

Mayor “profundidad y rigor”

Ortuño enfatizó que, pese a la existencia de una autorización ambiental para el proyecto de la represa, “se decidió profundizar y darle más rigor”. Con este propósito quedó constituido un equipo interdisciplinario con la participación de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, la Dirección Nacional de Aguas y la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.

El ministro dijo que todas las partes están trabajando en “estudios técnicos vinculados a la calidad del agua, a los ecosistemas circundantes y a todos los aspectos ambientales vinculados al proceso”. Apuntó, además, que hay convenios con la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias “para una línea de estudios externos al Ministerio de Ambiente y a la OSE”, además de dos consultorías externas, una de “un experto español y otra de un equipo argentino especialista en presas y en construcción de represas en contextos geográficos similares e incluso más desafiantes que el que tenemos en Casupá”.

Tanto Ortuño como Ferreri insistieron en la idea de que la represa es solo una parte en el marco de “un enfoque sistémico”, compuesto por “un conjunto de iniciativas”, entre las que se encuentra la renegociación del proyecto Neptuno, cambiando la localización de la planta de agua potable en las cercanías de Aguas Corrientes, y también la construcción de la séptima línea de bombeo, entre otras medidas.

Actualmente la capacidad de reserva, en base a Paso Severino y Canelón Grande, garantiza el consumo de unos 100 días, algo que con la construcción de Casupá pasaría a 333 días, según indicó Ferreri.

“Estamos terminando el pliego licitatorio y nuestra expectativa es, probablemente la semana que viene, tener el pliego aprobado en el directorio de OSE para su posterior publicación”, informó el presidente de OSE. “Estamos muy muy cerca de hacer público el llamado. Estamos llegando a ese punto”, agregó.

Mencionó que, de ser concedida la autorización ambiental previa, “en el último trimestre del año” se avanzará en la adjudicación de la obra, y agregó que el hecho de ser una licitación pública internacional “asegura la máxima transparencia y competencia”.

Así, la obra comenzaría a principios de 2027, luego de la licencia de la construcción, y demandaría “30 meses o poco más”, por lo que, “a mediados de 2029 quedaría pronta”. El llenado de la represa llevará “entre cinco meses y un año; depende de cuánto llueva”, apuntó.

Expropiaciones con perfil social

Ferreri también explicó que la expropiación planteada abarca a 102 padrones y a un total de 43 propietarios. Señaló que OSE está trabajando ya en el proceso expropiatorio, “identificando a todos los propietarios”, e incluso ya habiendo expropiado uno de los “padrones más urgentes” para la instalación del obrador de la represa.

“El resto está en trámite”, apuntó el presidente de la empresa estatal, y señaló que se les está transmitiendo a los propietarios que en el transcurso de este año se avanzará “todo lo que se pueda”, pero al mismo tiempo se les ha anunciado que, “sin cargo para ellos”, se les permitirá continuar en sus predios “hasta algún momento de 2028, porque son predios que luego se inundarán”; hasta entonces, “no tenemos apuro”. Esto, agregó, “les da margen de maniobra” para “poder tomar con calma las decisiones que tengan que tomar”.

Además, mencionó que en el “trabajo caso a caso” se toman en cuenta “aspectos sociales que llevarán a acciones adicionales para evitar el desarraigo y para poder proveerles una solución habitacional y demás”. Es que fueron detectados “cinco o seis casos en los que, más allá del trámite de expropiación, que termina con una transacción económica al final del día, por su perfil social vamos a avanzar más allá de una transacción meramente comercial”. Se trata de los “propietarios más pequeñitos, con vulnerabilidades más importantes”, apuntó. “No alcanza con pagarles. Hay que tratar de darles una solución más integral”, comentó.