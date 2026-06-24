Flotilla Global Sumud denunció que activistas liberados sufrieron “interrogatorios intensivos” y “violencia física” en Libia

Convoy de la Flotilla Global Sumud que partió por tierra para romper el bloqueo de Gaza y entregar ayuda humanitaria, Sirte, Libia, el 20 de mayo.

La organización internacional informó que sus integrantes fueron obligados durante su detención a “firmar documentos sin asistencia legal y sin que se les permitiera leer su contenido”.

La cancillería uruguaya informó este martes que, luego de un mes de detención, fue liberado el ciudadano uruguayo Matías Álvarez Rodríguez, integrante de una delegación de la Flotilla Global Sumud que pretendía llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Álvarez Rodríguez fue detenido a fines de mayo en la ciudad de Sirte por las Fuerzas Armadas de Libia y autoridades del Gobierno de Seguridad Nacional, que mantiene el control de la región este del país árabe. Su liberación implicó gestiones de funcionarios diplomáticos uruguayos e italianos.

En un comunicado, la Flotilla Global Sumud informó que en las últimas horas fueron liberados “los diez voluntarios humanitarios del Convoy Terrestre Global Sumud” –entre ellos, Álvarez Rodríguez–, quienes habían sido “secuestrados ilegalmente y retenidos como rehenes políticos por las Fuerzas Armadas Árabes Libias, afiliadas a Haftar”. “Si bien celebramos su liberación, queremos dejar bien claro que no habrá una salida silenciosa, ni olvido, ni normalización de la brutalidad ilegal infligida a estos defensores pacíficos de los derechos humanos”, expresó la organización.

En ese sentido, en el comunicado se afirma que los detenidos fueron “fueron mantenidos incomunicados, sin contacto alguno con abogados y familiares, y obligados a llevar los ojos vendados cada vez que salían de sus celdas”. Además, “fueron obligados a firmar documentos sin asistencia legal y sin que se les permitiera leer su contenido” y “sometidos a violencia física e interrogatorios intensivos centrados en sus actividades humanitarias y antecedentes políticos”.

Según la Flotilla Global Sumud, la detención “arbitraria” de sus integrantes en el norte de África “nunca fue una disputa sobre inmigración o permisos”, sino una “imposición extraterritorial del bloqueo genocida a Gaza”. “Esta obstrucción se produjo inmediatamente después de la violenta interceptación de la Flotilla Global Sumud por las fuerzas de ocupación israelíes frente a las costas de Creta y Chipre”, se señala en el comunicado.

“Nos negamos a normalizar las violaciones de los derechos humanos en ningún lugar. Nuestra lucha contra la imposición del apartheid y la represión se extiende desde los puestos de control de la ocupada Palestina hasta los centros de detención clandestinos de Libia”, manifestó la Flotilla Global Sumud.

Por último, la organización anunció que “seguirá movilizando a millones de personas en todo el mundo hasta que se levante el bloqueo, se desmantele la ocupación y Palestina sea libre”.