Gobierno dispuso aumento de 2,1% para el boleto interdepartamental

El Poder Ejecutivo determinó las tarifas que regirán para los servicios de transporte interdepartamental de corta, media y larga distancia a partir del 1° de julio.

A través de un decreto firmado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, el gobierno fijó la nueva escala de tarifas para el transporte interdepartamental, que aumentarán en el entorno del 2,1% en todos los casos. Los nuevos precios comenzarán a regir a partir del miércoles 1° de julio.

La revisión se enmarca en el sistema de revisiones tarifarias semestrales que dispone el Poder Ejecutivo, y los precios finales dispuestos varían en función del tipo de viaje: en el caso de los servicios nacionales de corta distancia –aquellos recorridos que no superan los 120 kilómetros–, la tarifa correspondiente a los pasajeros por un kilómetro de viaje se estableció en 3,410 pesos uruguayos. Por su parte, y para aquellos servicios de media y larga distancia regionales —que no transitan por la capital del país– y centrales –que sí lo hacen– el gobierno fijó la tarifa por kilómetro de 3,285 y 3,343 pesos, respectivamente.

Asimismo, el decreto establece precios correspondientes al uso de los servicios de andén de la terminal de ómnibus de Tres Cruces, algo que rige únicamente para usuarios de servicios que tengan origen o destino en Montevideo, y en cuyo caso los valores máximos establecidos son: 115,49 pesos para los servicios nacionales de corta distancia; 230,98 pesos para los de media distancia y 356,73 para los de larga distancia. En el caso de los viajes internacionales, en tanto, el valor máximo fue fijado en 436,29 pesos.

De igual forma, el decreto establece que los precios que comenzarán a regir este miércoles para los embarques que sucedan en la terminal de ómnibus de la capital nacional serán de 9 pesos uruguayos para los servicios nacionales de corta distancia, 18 pesos para los de media distancia y 29 pesos para aquellos de larga distancia. Por último, quienes utilicen servicios internacionales deberán abonar 35 pesos por dicho concepto.