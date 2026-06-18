Gobierno firmó una línea de crédito de 250 millones de dólares con el CAF para el financiamiento del programa Más Barrio

“Si los niños, al final del pasaje del programa Más Barrio vuelven a jugar en la calle seguros, es que ganamos”, expresó el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

El gobierno lanzó el miércoles el programa integral de seguridad y vivienda Más Barrio en el barrio Corfrisa de la ciudad de Las Piedras, en Canelones. Fue la segunda intervención del plan, luego de un primer despliegue en Cerro Norte, en Montevideo.

Menos de 24 horas después, este jueves, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) firmaron un convenio destinado a financiar el programa. Al evento asistieron el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, y el representante de CAF en Uruguay, Miguel Ostos.

En rueda de prensa, Paseyro señaló que la ratificación del préstamo es un “hito muy importante para el país y para el gobierno”. Apuntó que la línea de crédito estará destinada a financiar aspectos de infraestructura, gestión ambiental, seguridad y desarrollo social por un total de 250 millones de dólares. Luego de Cerro Norte y Las Piedras, el gobierno tiene previsto desplegar el plan en distintas zonas de Maldonado, Durazno y Rivera.

La ministra dijo que la selección de los lugares se dio mediante “un trabajo técnico con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Secretaría de Presidencia tomando indicadores de seguridad –altos índices de homicidios y altos índices de violencia–, a los cuales también se les sumaron los indicadores de vulnerabilidad sociohabitacional”.

Paseyro recalcó que no se trata de un programa de vivienda ni de seguridad por separado, sino que se erige como “una estrategia nacional de intervención” en la que las políticas públicas llegan al territorio “de forma simultánea”, lo que posibilita “la presencia del Estado permanente”.

Por su parte, Sánchez se refirió al desafío de “no defraudar” la “confianza con la que la gente está recibiendo el programa”. “Yo aspiro a que el plan Más Barrio una a los uruguayos, que sea un plan que nos permita a todos –los que tenemos distintas creencias, distintos partidos, distintas miradas incluso sobre el problema de la seguridad– a unirnos para apoyar una experiencia que creo que es novedosa”, expresó.

Con respecto a los resultados del plan, el secretario de Presidencia dijo que “la principal forma de medir esto es que si los niños, al final del pasaje del programa Más Barrio vuelven a jugar en la calle seguros, es que ganamos”.

Vallcorba, en tanto, definió el programa como “una innovación muy importante en la forma de abordar la problemática de la convivencia a nivel de los barrios”. Dijo que se trata de una apuesta por “la creación de más comunidad y más integración social en un abordaje integral”.

En representación de la CAF, Ostos señaló que en las primeras cinco intervenciones del programa “se van a beneficiar 15.000 personas, [unas] 4.750 familias”: “Es una nueva forma de hacer política pública. Créanme que después de las experiencias que hemos venido desarrollando en varios países, creemos que si esto no se hace así los programas no van a ser tan exitosos o pueden fracasar”, expresó.