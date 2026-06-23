Inmujeres no renovó el convenio de la Fundación Crear en centro para mujeres víctimas de violencia doméstica

La organización feminista Plemuu se hizo cargo transitoriamente de la gestión hasta que culmine la licitación en curso; Crear había sido denunciada por extrabajadores ante las autoridades de gobierno y ante la INDDHH por irregularidades y malos tratos.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) decidió no extender el convenio con la Fundación Crear, que gestionaba la casa de breve estadía para mujeres en situación de violencia doméstica con riesgo de vida y menores a cargo ubicada en Montevideo. El convenio vencía el 31 de mayo y las autoridades resolvieron no renovarlo tras las denuncias sobre irregularidades y malos tratos que formularon extrabajadores del centro ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y ante las autoridades del propio Inmujeres, y que motivaron que este último organismo iniciara una investigación que continúa en curso. Las denuncias apuntaron a falta de recursos básicos, procedimientos incorrectos y malos tratos hacia los trabajadores.

Desde el 1° de junio se encarga de la gestión del centro la organización feminista Plenario de Mujeres del Uruguay (Plemuu), que a su vez gestiona desde 2017 el primer Centro de Estadía Transitoria (CETI) instalado en Montevideo, destinado a brindar alojamiento y atención psicosocial a mujeres en situación de violencia doméstica y a sus hijas e hijos, por un plazo no mayor a seis meses.

Desde Inmujeres confirmaron a la diaria que se realizó una compra directa por excepción para que esta organización se encargue de la gestión del centro de breve estadía durante un año o hasta que culmine la licitación que se abrió a tales efectos, y que cierra el 10 de julio.

Ana Algaré, directora de Plemuu, dijo a la diaria que al llegar al centro constataron que “las mujeres estaban bien” y con un “nivel de protección que se cumplió”. Aseguró que ingresaron a darles “mucho amor, sobre todo a protegerlas y no seguir vulnerándoles los derechos”, con un equipo que tiene “experiencia en el tema”, según destacó. Agregó que Plemuu planea presentarse a la licitación que cierra el 10 de julio para gestionar el centro de breve estadía.