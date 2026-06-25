Jorge Díaz sobre la baja aprobación: “Hay una cuestión que tiene que ver con comunicar aquellas cosas que hacemos bien”

El prosecretario de Presidencia sostuvo que en lo que va de la actual administración “lo que se ha hecho es mucho”, aunque aclaró que todavía “falta muchísimo”.

“La evolución de la aprobación presidencial desde inicios de siglo muestra que la actual es una de las más bajas registradas”, apuntó este miércoles la consultora Cifra al divulgar los resultados de su última encuesta, correspondiente a los primeros días de junio, en la que la aprobación de la gestión del presidente Yamandú Orsi se ubicó en 20% y la desaprobación, en 65%.

La consultora añadió que únicamente el presidente colorado Jorge Batlle durante la crisis económica y social de 2002 registró una aprobación menor. Con respecto a la medición anterior, de febrero, la aprobación del mandatario bajó 11 puntos porcentuales, mientras que la desaprobación subió 19 puntos.

Consultado al respecto, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, sostuvo este jueves en rueda de prensa que desde el gobierno “hay que redoblar el esfuerzo para seguir trabajando”. “Tenemos un desafío muy importante, que es revertir esta situación”, subrayó.

En declaraciones consignadas por Telemundo, Díaz dijo que los números presentados por Cifra son “una foto de la realidad en el momento actual”. En ese sentido, agregó: “Yo siempre digo que si uno se pelea con la realidad, va a ganar la realidad, entonces lo que hay que hacer es operar sobre esa realidad para transformarla”.

Para Díaz, en este tema “hay una cuestión que tiene que ver con el poder hablar y comunicar aquellas cosas que hacemos bien”. Aseguró que el gobierno ha “hecho muchas” acciones positivas, las cuales “probablemente a veces quedan dispersas en el ringui-ranga de todos los días”.

A modo de ejemplo, el prosecretario de Presidencia destacó que en el primer trimestre de este año la economía creció 0,8%, así como también aumentaron el empleo, el salario real y el poder adquisitivo de las pasividades. “Esos datos son todos datos positivos y, sin embargo, no los vemos habitualmente en la discusión diaria, sino que la discusión diaria pasa por otros lugares”, insistió, y sostuvo que “acá hay un esfuerzo importante del gobierno de no entrar en ese tipo de discusiones y tratar de transmitirle a la población todas estas cosas”.

“Hay una cosa que nosotros tenemos absolutamente claro: lo que se ha hecho es mucho, pero falta muchísimo”, manifestó Díaz. El jerarca afirmó que los integrantes del gobierno tienen la tarea de “transmitirle a la población en general todo aquello que se está haciendo”. “Hay una frase de [José] Martí que a mí me gusta mucho: ‘La mejor forma de decir es hacer’. Entonces, tenemos que hacer y continuar haciendo, y apretar el acelerador en un montón de transformaciones que están planteadas”, expresó.