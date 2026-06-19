Negro llamó a apoyar la tarea de la Policía “sin sembrar intrigas ni desconfianza”

Tras el chaparrón del jueves, el cielo se abrió para homenajear a José Gervasio Artigas. A unos 35 kilómetros de la capital, nubes dispersas permitieron que el sol calentara las calles de Sauce, localidad canaria donde sus padres tenían una estancia y pasó parte de su juventud, para recibir a una maraña de visitantes que conmemoró el 262° aniversario del natalicio del prócer con la plaza que lleva su nombre como epicentro. La multitud se desparramó en el eje de la calle homónima, mientras que su perpendicular, Montevideo, que desemboca al flanco este de la plaza, se reinventó en un nutrido paseo gastronómico.

Sobre las 13.00, el intendente de Canelones, Francisco Legnani; la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo; el alcalde del municipio, Agustín Cabrera; y la presidenta de la Comisión Patriótica de Sauce, Gabriela Mindeguía, se posicionaron al fondo de un pasillo conformado por efectivos militares, sobre la calle Carmelo René González, para recibir a jerarcas del Poder Ejecutivo, legisladores, jefes policiales y altos mandos militares, además de una enorme diversidad de representantes diplomáticos.

Francisco Legnani, Sandra Lazo, Yamandú Orsi y Mario Stevenazzi. Foto: Alessandro Maradei

Se erigieron dos palcos justo frente a las puertas de la parroquia Sagrada Familia –que no tiene cruz ni campanario–, a escasos metros del Centro Cultural y Museo Casa de Artigas. Mientras uno concentró a las principales autoridades de gobierno, entre ellos el presidente de la República, Yamandú Orsi, y los representantes de las embajadas –además de legisladores, ediles, alcaldes y las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas, entre muchos otros–, el segundo estaba compuesto casi exclusivamente por militares. Aunque el excomandante en jefe del Ejército Nacional y dirigente de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, lo eligió para mirar el desfile junto a su esposa y exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira.

La histórica Escuela 109 de Sauce encabezó el desfile, seguida por una diversidad de instituciones educativas. Luego fue el turno de las organizaciones sociales, entre ellas un club de scouts, varios equipos de fútbol y el grupo Derecho Indígena de Uruguay, que funciona como núcleo para sus descendientes.

Yamandú Orsi. Foto: Alessandro Maradei

Luego comenzó a sonar la banda de la Armada, sobrevolaron tres aviones de la Fuerza Aérea y pasaron los vehículos blindados Mamba MK7 donados por Estados Unidos. En lo que respecta a las aparcerías, hubo banderas enredadas y pingos que querían ir a contramano, pero los contratiempos se solucionaron de una forma u otra con el grito “¡Viva la patria!”.

Negro: “Defender cada vez más a quienes nos cuidan”

Negro destacó el rol de Artigas como “líder de la lucha por la libertad, por dejar de ser colonia para dirigir nuestro propio destino y haberlo hecho con ideas de vanguardia como el federalismo y la unidad regional”. Reparó en el Reglamento Provisorio para el Fomento de la Campaña y Seguridad de sus Hacendados de 1815 y subrayó tres conceptos: el desarrollo económico, la seguridad como un derecho para la convivencia y la justicia social.

En ese marco, profundizó en cómo el líder histórico “asoció la idea de seguridad a la del desarrollo productivo y el acceso a la tierra”, por lo que, ante “desafíos de época radicalmente distintos” que están acompañados por los “nuevos y más poderosos enemigos” que tiene el país, llamó a “defender cada vez más a quienes nos cuidan”.

Foto: Alessandro Maradei

“Enfrentarlos con eficacia como nación demanda una condición básica: la unión de todos los orientales. Solo juntos, sin divisiones políticas, coyunturales o menores, es que podremos combatir eficazmente las amenazas del crimen organizado”, consideró. Así, llamó a “apoyar, sin sembrar intrigas ni desconfianza, la tarea de una Policía Nacional que está hoy en la primera línea de combate”, un comentario que llegó en un contexto reciente marcado por el asesinato de un joven de 16 años durante un allanamiento en el Borro.

Por otro lado, en relación con la noción de justicia social, dijo que “guía en la aplicación de políticas públicas específicas” y es un principio que “está detrás de las prioridades presupuestales para combatir decididamente la pobreza infantil o de las medidas educativas para igualar y favorecer el acceso y permanencia” en los centros de estudios. “El Artigas de estas tierras de Sauce también nos dejó como enseñanza que no hay libertad individual plena si pretende ejercerse en medio de la desigualdad colectiva”, concretó.

Foto: Alessandro Maradei

Mindeguía y Cabrera procuraron ser escuetos bajo la premisa de que “la gente viene a ver a los niños desfilar y no a nosotros a hablar”. La primera reafirmó su compromiso por “custodiar y transmitir los valores que Artigas encarnó, como la libertad, la justicia, la igualdad y el profundo amor por nuestra patria”; mientras que el titular del municipio subrayó “una de sus frases más célebres” y dijo que “es en el pueblo que reside la soberanía y la gobernabilidad”, por lo que llamó a “cumplir” con la gente y hacer de todo Uruguay “el mejor lugar para vivir”.

Por su parte, Legnani repasó la diversidad de conmemoraciones por “acontecimientos emblemáticos” –entre ellas, algunas que pasan desapercibidas– y habló sobre la idea de “generar un circuito para revalorizar esa historia, esa memoria, ese valor patrimonial que tiene nuestra gesta artiguista” dado que, en lugares como la propia Casa de Artigas, el “valor patrimonial, histórico y arquitectónico que tienen es invaluable”.