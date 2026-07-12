INAU propone que los proyectos de Robert Silva relativos al organismo se implementen por la vía administrativa

El senador colorado dijo que una ley “pone el tema en discusión pública y obliga a hacerlo” sin quedar “librado a un reglamento”, y afirmó que el instituto “está inundado de protocolos y de normativas que no aplica”.

El directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) asistió el miércoles a la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores para pronunciarse sobre los proyectos presentados por el senador colorado Robert Silva relativos al organismo.

Uno de ellos propone que los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el sistema de protección especial de 24 horas tengan derecho a un referente afectivo externo, que funcionaría como una “figura complementaria de acompañamiento personal”, con el propósito de entablar un “vínculo regular, estable y continuado de acompañamiento, escucha y orientación”.

La otra iniciativa busca establecer “estándares mínimos en el sistema de protección especial del INAU”. En uno de sus artículos, por ejemplo, se dispone que la intervención de protección de los menores esté expresada a través de un Plan de Intervención Individual elaborado para cada niño, niña o adolescente. Otro artículo busca crear una “historia única e integrada digital” que “reúna de forma sistemática la información relevante vinculada a su trayectoria dentro del sistema de protección”.

Autoridades del INAU se dividen entre la vía administrativa y la legislativa

En representación del INAU concurrieron a la comisión el vicepresidente, Mauricio Fuentes, y la directora por la oposición, Carina Gómez (Partido Colorado). Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, a la que tuvo acceso la diaria, Fuentes se preguntó si los proyectos “debieran ser objeto de legislación o son objeto de política pública, es decir, de cuestiones que tienen más que ver con instrumentos de reglamentos internos del INAU, con reglamentos y mecanismos de funcionamiento, de ejecución de una política pública, y no de alcance normativo”.

“Muchas de las prácticas que hoy por hoy existen en el instituto forman parte de reglamentos internos y existen elementos que son más amplios y más generales, o que abarcarían algunas de estas iniciativas, que también forman parte de reglamentos y que no están en el marco de una normativa”, señaló.

Como ejemplo de las prácticas que ya existen, y en referencia a la iniciativa sobre referentes afectivos externos, Fuentes mencionó “las prácticas de voluntariado, que se encuentran reglamentadas y sobre las que hay una comisión específica”. Según explicó, estas personas voluntarias se vinculan con los menores en el marco del sistema de protección especial y, en su rol, “visitan los centros, generan lazos y pueden visitarlos de manera frecuente bajo el marco del proceso de los voluntariados del instituto”.

El jerarca también se refirió a las modalidades “familia amigo de tiempo parcial”, “familia por afinidad” y “familia amiga” que ya existen en el reglamento de acogimiento familiar, que “permite garantizar o favorecer el derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes que se encuentren al amparo del INAU”.

Para Fuentes, entonces, “eventualmente se puede pensar en una figura de referente afectivo externo”, como propone Silva, si esta “agrega un diferencial frente a estas modalidades que ya existen”. “Entendemos que no debiera ser objeto de una legislación específica, sino que debiera estar comprendida en el marco de la reglamentación que está vigente”, subrayó.

Por su parte, Gómez dijo que la figura propuesta por Silva “no existe dentro de la institución”, y expresó que, “si hay personas ajenas” al INAU dispuestas a cumplir ese papel, “nosotros como institución estamos dispuestos a no poner trabas para eso”. En esa línea, la directora por la oposición consideró que “es muy favorable” que se plantee el instrumento a través de una ley, dado que se “jerarquiza el tema”: “Legislar sobre un asunto de primer orden nacional lo pone en un plano similar a cuando hablamos de seguridad o de economía”. “La ley lleva a que esto se pueda producir y le da una estabilidad”, destacó.

Con respecto al proyecto que establece estándares mínimos para el sistema de protección, Fuentes hizo una valoración similar. Dijo que lo propuesto por Silva “está reglamentado por el Plan de Atención Integral [24 horas] del instituto”. “Cada vez que una niña, niño o adolescente ingresa al sistema de protección especial, el instituto elabora un plan de atención integral, el cual va teniendo sucesivos ajustes y modificaciones en la medida en que se vaya considerando necesario”, explicó.

En diálogo con la diaria, Silva consideró que implementar todas estas iniciativas por la vía legislativa “pone el tema en discusión pública y te obliga a hacerlo”, puesto que no queda “librado a un reglamento”. “Así como mañana yo apruebo un reglamento, esto lo desapruebo y no lo aplico, como pasa ahora, porque el INAU está inundado de protocolos y de normativas que no aplica”, cuestionó.

En la misma línea, Gómez dijo que en el INAU existen “ordenamientos internos y procedimientos” que se escriben en cada administración y que se revisan y modifican al “antojo” de cada directorio. “Creo que exigir el cumplimiento de algo a través de la ley nos permite hacerlo realizable; yo puedo pretender que todo se cumpla de acuerdo a los procedimientos, pero eso a veces no ocurre y no todos los chicos logran tener su plan integral de atención”, señaló.