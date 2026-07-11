“No voy a renunciar a negociar”, afirmó Oddone sobre la negativa de la Coalición Republicana a votar la Rendición de Cuentas

El ministro de Economía y Finanzas dijo que “sorprende mucho la asimetría que hay entre las vinculaciones cara a cara con las declaraciones en conferencia de prensa”.

“Siempre existe un plan B, todos los seres humanos tenemos un plan B para todo, y por supuesto que el equipo económico tiene un plan B”, aseguró el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, este viernes en el programa Punto de encuentro de radio Universal, al día siguiente de que la Coalición Republicana -integrada por los partidos Nacional, Colorado e Independiente- anunciara en una conferencia de prensa que no votará en general el proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

En la entrevista, no obstante, Oddone puntualizó que “el plan B se usa cuando las cosas requieren ser modificadas”. En ese sentido, el ministro manifestó que para la actual administración el plan elaborado por el gobierno “se ajusta adecuadamente a la realidad que enfrenta el país”.

Dada la falta de mayoría del Frente Amplio en la Cámara de Diputados, la negativa de la Coalición Republicana obliga al oficialismo a negociar con los dos diputados de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita, cuyos votos serán nuevamente determinantes para la aprobación -o no- del proyecto presupuestal. El otro partido de la oposición, Identidad Soberana, que también tiene dos votos potencialmente decisivos, ya anunció que tampoco acompañará la Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo.

“Yo no voy a renunciar a negociar, a poder sacar el proyecto de presupuesto adelante, porque creo que es lo correcto, no solamente la aprobación de lo que se hizo, sino [también] las innovaciones que queremos hacer”, afirmó Oddone, y resaltó que “lo importante” en este tema son los refuerzos que se destinan “hacia seguridad, educación, situación de calle y pobreza infantil, eso es lo único importante”.

Asimismo, el ministro dijo desconocer la existencia de “un plan alternativo” al del equipo económico, que consiste en “abrir la economía, crecer, acelerar el crecimiento, captar más inversión y promover una mejora de nuestra matriz de protección social”. “Yo, sin ser petulante, que no suelo serlo, desafío a que cualquier colega ponga sobre la mesa un plan alternativo a lo que estamos haciendo”, manifestó.

Oddone identificó tres comentarios que ha hecho la oposición, tanto en la reciente interpelación en el Senado como el pasado miércoles en la presentación de la Rendición de Cuentas en el Parlamento. En primer lugar, que “los crecimientos que se dieron no estuvieron a la altura de lo que estaba previsto, no obstante lo cual yo subrayo que el año pasado crecimos al doble del promedio de la última década”, señaló; y apuntó que la diferencia entre el 2,6% de crecimiento proyectado y el 1,8% de crecimiento real fue “el menor desvío en predicción de crecimiento que tiene un primer año de gobierno en muchos años”.

Como segundo punto, mencionó el reclamo de “bajar el costo del Estado”. “Pero cada vez que se hace esa afirmación aparece una demanda particular de las mismas personas que piden bajar el costo del Estado para gastar más en algo”, resaltó.

Por último, señaló que desde la oposición se pide “un tipo de cambio más depreciado”. Ante lo cual sostuvo que “con el tipo de cambio no se puede hacer una política de promoción y estímulo a la exportación”.

“Así que yo no conozco ninguna formulación conceptual, fundada en evidencia y sólidamente planteada, que sea una alternativa al rumbo económico que tiene este gobierno”, subrayó el ministro, quien también confesó su sorpresa por el anuncio de la Coalición Republicana. “A mí me sorprende mucho la asimetría que hay entre las vinculaciones cara a cara con las declaraciones en conferencia de prensa; la diferencia es extraordinaria”, afirmó.

“Yo voy el miércoles al Parlamento y el jueves, al día siguiente, habiendo respondido todas las preguntas y no habiendo recibido ningún comentario -ni en público ni en privado- de que los comentarios [del equipo económico] habían sido insatisfactorios, me encuentro con una conferencia de prensa de la oposición diciendo que no la van a votar. Ahí hay un nivel de coordinación extraordinario: o esta decisión estaba tomada de antes, o en 24 horas lograron coordinar una postura política muy importante, lo que refiere que hay una capacidad de coordinación, que alguien la tiene”, agregó.