Paro parcial del PIT-CNT: “Hay de dónde sacar, lo que falta es voluntad política del gobierno”, afirmó Alejandra Pereira

La secretaria general de la central sindical y dirigente de FUM-TEP sostuvo que el presupuesto de la educación “no puede ser un tema relevante solo en la campaña electoral, porque los trabajadores tenemos memoria”.

Bajo la consigna “Por un Uruguay de transformaciones profundas: por justicia social, trabajo y salario”, el PIT-CNT realizó un paro general entre las 9.00 y las 13.00 de este miércoles, si bien algunos sindicatos, como los de la educación, paralizaron las actividades durante toda la jornada. A su vez, la central sindical realizó un acto en el Cerro de Montevideo; los oradores fueron Alejandra Pereira, secretaria general adjunta del PIT-CNT, y Marcelo Abdala, presidente de la central sindical.

“Los lineamientos presentados por el Poder Ejecutivo para esta Rendición de Cuentas confirman la orientación que veníamos denunciando: ajuste y costo cero”, afirmó Pereira durante su intervención, en referencia al proyecto presupuestal que el gobierno enviará al Parlamento antes del 30 de junio. La dirigente sindical sostuvo que una propuesta basada en reasignaciones y sin incrementos “está muy lejos de cumplir con las expectativas de los trabajadores”.

Foto: Gianni Schiaffarino

Recordó, además, que “en la campaña se dijo que nadie iba a quedar relegado del pelotón”. “Ese discurso tiene que venir acompañado de acciones y de recursos”, expresó Pereira, que forma parte de la Federación Uruguaya de Magisterio – Trabajadores de la Educación Primaria (FUM-TEP). “La educación pública no puede seguir postergada. No puede ser un tema relevante solo en la campaña electoral, porque los trabajadores tenemos memoria. Hay de dónde sacar, lo que falta es voluntad política del gobierno de definir cómo va a terminar la pobreza infantil y de dónde va a sacar recursos para la educación”, manifestó.

Por otra parte, Pereira sostuvo que los “problemas profundos deben atenderse con rapidez”. Mencionó la seguridad pública y las personas en situación de calle, así como la inseguridad alimentaria, los salarios sumergidos y las jubilaciones “que no llegan a 20.000 pesos”. Llamó, además, a “no naturalizar que existan trabajadores que vivan en viviendas precarias”.

Asimismo, con relación a los trabajadores tercerizados en el Estado, Pereira señaló que hay “trabajadores haciendo una misma función y cobrando distinto”, lo cual “sale más caro y genera una precarización”. En materia de salud, apuntó que hay “niños, niñas, adolescentes y adultos en largas esperas para la atención en salud mental”, lo que supone un “grave problema”, asociado a “la falta de políticas públicas, la falta de recursos y más trabajadores y profesionales que se necesitan en la salud”.