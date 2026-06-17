Planteo de Vamos Uruguay de crear “mesa de trabajo” con la coalición “sorprendió” a la secretaria general del PC en Montevideo

María Eugenia Roselló sostuvo que “no hay un planteo formal de parte” del sector de Bordaberry y que “todo lo que sea negociación con otros partidos depende del órgano partidario”.

Este martes, el diputado del Partido Colorado (PC) Adrián Juri escribió en su cuenta de X que hubo una reunión de la bancada de representantes por Montevideo del sector al que pertenece, Vamos Uruguay, con su líder, el senador Pedro Bordaberry, y la candidata colorada en la última elección capitalina (Virginia Cáceres). Allí resolvieron “convocar a los legisladores y equipos del Partido Nacional [PN] -encabezado por Martín Lema- y a los demás socios de la Coalición Republicana a conformar una mesa de trabajo”. “Queremos empezar a planificar juntos el Montevideo que soñamos”, agregó.

El diputado colorado Conrado Rodríguez, de Vamos Uruguay, dijo a la diaria que la intención es “conformar un espacio de trabajo y de intercambio, entre los legisladores de la oposición que fueron electos por Montevideo, más los ediles y los candidatos” a la Intendencia de Montevideo (IM) de la última elección departamental. El objetivo es poder “proyectar propuestas, ideas y, de alguna manera, ir construyendo una alternativa creíble al gobierno departamental del Frente Amplio” (FA).

“Es para ir pensando los temas de Montevideo, obviamente, haciendo un seguimiento también de lo que viene haciendo la IM, y mostrando fortaleza, de cara al futuro: dentro del instrumento Coalición Republicana, que fue el que se utilizó en la anterior elección, hay un proyecto que es superador al del FA, con los perfiles de cada uno de los partidos”, subrayó.

Rodríguez sostuvo que el PC “viene cometiendo varios errores” a nivel departamental en Montevideo, sobre todo por “terminar de elegir su candidatura muy encima de la elección”.

Subrayó que la articulación es importante, tanto dentro del PC como hacia “los otros socios de la oposición”. En ese sentido, dijo que, en el episodio de la votación de los fideicomisos en la Junta Departamental, que estuvo en el tapete en los últimos días, “lo óptimo hubiera sido un diálogo más afinado en la interna” del PC y también “una articulación mayor con los ediles del PN”, para una situación “que era un hito muy importante”. “Entonces, mirando al futuro, la propuesta es tener un espacio de trabajo en conjunto”, insistió.

Por último, el diputado subrayó que la propuesta de Vamos Uruguay es “para toda la coalición, y para quienes no están en la coalición pero son oposición en Montevideo”, como Cabildo Abierto. Destacó que el planteo, “obviamente, incluye a todos los diputados del PC”.

De todos modos, esta propuesta fue una sorpresa para la legisladora suplente María Eugenia Roselló, secretaria general del PC en Montevideo. En diálogo con la diaria, Roselló subrayó que ella no va a “responder un tuit”, ya que “no hay un planteo formal de parte de Vamos Uruguay” para conformar ese grupo de trabajo, y recordó que en el Comité Ejecutivo Departamental del PC en Montevideo hay representantes del sector de Bordaberry, pero “ninguno hizo ninguno de estos planteos” en ese ámbito.

Además, Roselló subrayó que “todo lo que sea negociación con otros partidos depende del órgano partidario”, que es su competencia. “Si el órgano decide empezar una ronda de negociaciones o de diálogo con Lema, como presidente de la departamental del PN, lo hace María Eugenia Roselló, secretaria general del PC en Montevideo, o quien sea el secretario de turno, no es por un tuit que se le pide a Lema una reunión”, agregó.

Roselló resaltó que el tema lo vienen trabajando en el órgano partidario, y con Lema ha conversado “bastante” sobre eso -la coordinación dentro de la coalición para la próxima elección capitalina-, pero la tomó “por sorpresa” el posteo de Juri porque se enteró por ese medio de la decisión de la bancada de Vamos Uruguay. Agregó que con los diputados de ese sector por Montevideo se ven todos los días en el Palacio Legislativo, por lo tanto, le podrían haber mandado un mensaje para comunicarle la propuesta. “No hubo tal planteo. Los planteos hay que hacerlos a nivel de los órganos partidarios”, finalizó.

Por otro lado, el diputado por Montevideo del PN Pablo Abdala dijo a la diaria que el planteo de Vamos Uruguay le parece “muy alentador” y está en línea con el camino que vienen transitando juntos, en función del antecedente de la elección anterior en Montevideo. “Me parece una consecuencia natural de lo que ya viene aconteciendo. Recibí la noticia con mucho agrado”, señaló, y agregó que no tiene dudas de que para la capital “la Coalición Republicana como lema común vino para quedarse, no hay marcha atrás” y “no debe haberla”.