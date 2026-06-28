Rendición de Cuentas: el PN hará una “evaluación política” de la gestión del gobierno para definir si vota el proyecto en general

El diputado nacionalista Sebastián Andújar dijo que el anuncio de Oddone sobre el incremento del gasto fue a su “estilo”, en el sentido de “decir muchas cosas en la pulpería y después callar en la comisaría”.

El viernes, luego de un nuevo Consejo de Ministros, varios jerarcas del gobierno, encabezados por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, brindaron algunas pinceladas sobre el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que ingresará al Parlamento este martes. Entre los adelantos estuvo la novedad de que se incluirán 31 millones de dólares adicionales para llevar a cabo la unificación del sistema de transferencias monetarias dirigidas a la primera infancia. Durante el fin de semana, en la oposición se pusieron a masticar los anuncios y a expresar las primeras sensaciones de cómo les cayeron.

El diputado del Partido Nacional (PN) Sebastián Andújar dijo a la diaria que lo dicho por el titular del MEF fue “un mensaje al estilo Oddone, de decir muchas cosas en la pulpería y después callar en la comisaría”. “Porque viene diciendo mucho que hay que controlar el gasto, porque hay problemas con el déficit, y después llega a la pulpería política, a ceder frente a los demás ministros; es un discurso muy ambiguo, que a nosotros nos tiene cada vez más preocupados”, expresó.

Sobre los pasos a seguir dentro del PN para analizar el proyecto y tomar una postura, Andújar adelantó que la posición de votar –o no– la Rendición de Cuentas en general se basará “en un análisis de rendimiento” de lo que ha sido la gestión del gobierno hasta ahora. “Vamos a hacer una evaluación política de lo que pasó en 2025 y hasta el momento de 2026”, acotó.

Explicó que, en principio, el PN se expresará como partido y luego transmitirá su posición dentro de la Coalición Republicana. “Si apoyamos o no la rendición depende de la evaluación política del desempeño que ha tenido el gobierno, no de lo que escribe para el futuro”, insistió, y señaló que ese análisis será totalmente distinto al del presupuesto quinquenal, que el PN apoyó en general, porque en aquel entonces sí se centraron en “lo que estaban escribiendo para el futuro”. “Si el resultado, para nosotros, es que el desempeño ha sido negativo, es muy difícil que cuenten con nuestro voto para aprobarla”, advirtió.

Andújar adelantó que, para él, la evaluación del gobierno “es negativa” porque ha sido “muy pacato, de poca transformación en la cancha; mucho en los dichos, poco en los hechos”. Señaló que evaluarán distintos aspectos, por ejemplo, “el cumplimiento de las promesas electorales y la ejecución de los recursos” que los nacionalistas apoyaron en el presupuesto quinquenal.

Pese a esto, el diputado blanco subrayó que apoyarán el planteo de unificar las partidas para la infancia, porque “todos” están de acuerdo, pero aclaró que “se necesita mejorar la gestión, más que aumentar el gasto”. “Eso se va a dar en el debate, pero no me voy a negar a votarlo. Es gasto social”, finalizó.

“Pan para hoy y hambre para mañana”

Por su parte, el diputado del Partido Colorado Conrado Rodríguez dijo a la diaria que hace unos días pensaba que en la Rendición de Cuentas no habría incremento del gasto, sino “reasignaciones internas para poder priorizar determinadas áreas del Estado”. Pero, finalmente, esto no será así y habrá “un aumento por encima de lo aprobado en el presupuesto”. “La visión del equipo económico es equivocada, porque al no poder cumplirse con el crecimiento proyectado eso después tiene impacto en el financiamiento, que tiene que ser a través de mayor endeudamiento. Hay una nueva equivocación del equipo económico”, afirmó.

Consultado sobre si piensa que el objetivo definido por el equipo económico justifica el gasto extra, Rodríguez puntualizó que él no votó en general el presupuesto en 2025, pero sí las prioridades dispuestas en la votación particular, porque son “compartibles”. De todos modos, sostuvo que “muchas veces se establecen prioridades con grandes titulares, pero luego, en la práctica, no se terminan cumpliendo a cabalidad”. Entonces, “no solamente se trata de un tema de recursos, sino también de estrategia de cara al futuro”.

El diputado colorado sostuvo que “aumentar transferencias simplemente por aumentarlas llevará a maquillar los números de la pobreza por un tiempo”, pero “no es una estrategia real para lograr que las familias puedan salir del círculo de la pobreza”. Por lo tanto, “se necesita una política mucho más integral”, por ejemplo, “para que los padres puedan acceder al mercado laboral”. “Yo no escucho a nadie hablar de eso, sino de unificar y aumentar las transferencias, y esto sigue siendo pan para hoy y hambre para mañana”, agregó.

Por último, en cuanto al intercambio dentro de la coalición, Rodríguez dijo que espera que haya “mayor grado de articulación” en comparación con ocasiones anteriores, porque en 2025 el PN “decidió votar el presupuesto antes incluso de que se presentara” el proyecto. Por lo tanto, sostuvo que, una vez presentado el texto, y luego de que lo hayan estudiado en sus “grandes trazos”, deberían poder, al menos, “saber lo que va a hacer el otro y, obviamente, tomar una posición”.