Amado contra pedido de 20 legisladores para que el Parlamento reciba al papa: “Nuestro Estado no se arrodilla ante ninguna fe”

El diputado nacionalista Rodrigo Goñi, uno de los impulsores del pedido, puntualizó que no quieren “generar ninguna polémica”, por lo tanto, “si no hay ambiente”, no van a “insistir”.

La semana pasada, el diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi, actual presidente de la cámara baja, publicó en su cuenta de X que, junto con el diputado del Frente Amplio (FA) Álvaro Lima, presentaron “la voluntad de 20 legisladores de cinco bancadas ante la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse”, para “convocar a una sesión extraordinaria con el propósito de recibir al papa León XIV durante su visita oficial al país”. La solicitud, que contó con el apoyo de legisladores de todos los partidos con representación parlamentaria –a excepción de Identidad Soberana–, plantea que la sesión se celebre el 7 de noviembre, dado que la visita del papa está prevista desde el 6 al 8 de ese mes.

En el texto se señala que “la investidura como jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, además de ser la máxima autoridad de la Iglesia católica, así como la relevancia internacional de su liderazgo moral, espiritual y humanitario, otorgan especial trascendencia a esta visita y justifican plenamente la realización de una sesión de estas características”.

“Asimismo, antecedentes recientes, como su comparecencia ante el Congreso del Reino de España, ponen de manifiesto el interés y la importancia que reviste para los parlamentos democráticos generar ámbitos institucionales de encuentro con una de las figuras más influyentes del escenario internacional contemporáneo”, se agrega en la misiva.

Así las cosas, Goñi señaló a la diaria que con este pedido no quieren “generar ninguna polémica”, pero no podían dejar de expresarlo, porque “si no hay una invitación clara de parte del Parlamento, el Vaticano no lo va ni a considerar”. “Si esto genera algún ruido, punto. Nosotros no queremos que el papa venga al Parlamento a cualquier precio”, subrayó.

Agregó que a los legisladores firmantes les importa que la visita del papa pueda “tener el mayor escenario posible” y, en ese sentido, el Parlamento es “flor de escenario”. Goñi destacó la visita del líder religioso al Congreso de España, en donde “todos los partidos lo aplaudieron siete minutos” y León XIV hizo “un llamado a la responsabilidad política”. Por último, el diputado nacionalista dijo que, “si no hay ambiente” para la visita del papa al Parlamento, no van a “insistir”.

Fernando Amado: “Estocada a la laicidad”

Este pedido formal generó ruido en algunos legisladores. Es el caso del diputado del FA Fernando Amado, quien en diálogo con la diaria dijo que “el papa debe ser recibido con respeto, nadie discute eso”, pero aclaró que no se debe confundir “respeto con subordinación”. “Cuando se pretende usar la Asamblea General para rendir homenaje institucional a una autoridad religiosa, se cruza una línea que el Uruguay batllista, moderno y republicano ya había resuelto hace más de un siglo. Nuestro Estado no se arrodilla ante ninguna fe”, subrayó Amado.

El diputado frenteamplista remarcó que Uruguay es un país laico, lo cual “es una conquista histórica”, y destacó que “la laicidad permitió que creyentes, no creyentes y personas de todas las religiones vivan bajo una misma república”. “Lamento que esa estocada a la laicidad venga de una de las instituciones que deberían estar cuidando ese principio republicano; con esta carta se está erosionando directamente uno de los pilares más firmes de la democracia uruguaya”, consideró.

Agregó que “lo grave no es que el papa visite Uruguay”, sino que haya “dirigentes políticos dispuestos a poner de rodillas a la república por transformar la casa que es de todos en el salón VIP de una religión”. Por último, Amado subrayó que hará todo lo que esté a su alcance “para evitar que en la casa de la democracia uruguaya se viole la laicidad”.

Por su parte, el diputado del Partido Colorado Felipe Schipani dijo a la diaria que, más allá de este caso, le parece una buena práctica “recibir a mandatarios en la Asamblea General”. Entonces, dijo que si se diera la visita de León XIV al Parlamento, sería “en su calidad de jefe del Estado del Vaticano, no como líder de la Iglesia católica, porque si no, sería una grosera violación de la laicidad”.

Schipani subrayó que Uruguay tiene relaciones diplomáticas con el Vaticano, y por eso nuestro país mantiene un embajador allí. Pero señaló que todas las otras connotaciones que tiene la carta de los legisladores “no corresponden”. “Invitarlo en su calidad de líder de una iglesia no es de recibo”, finalizó.