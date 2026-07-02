Andújar: el incremento para transferencias de la Rendición de Cuentas seguramente tendrá el “respaldo de todo el sistema político”

En tanto, para la diputada oficialista Inés Cortés, la propuesta representa una “gran oportunidad de hacer algo que va a revertir” las cifras de pobreza en niños y adolescentes.

Este martes, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, con cuatro principales prioridades, algunas que en el oficialismo ven como “innegociables”, como la unificación de las transferencias destinadas a las infancias. El articulado del gobierno comenzará a ser tratado en la Cámara de Representantes, donde el partido de gobierno deberá negociar para conseguir los dos votos que faltan para su aprobación, aunque en filas opositoras aguardan por la comparecencia del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, ante la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de la cámara baja antes de definir si acompañarán la votación general del proyecto.

En diálogo con La mañana de la diaria de la diaria Radio, el diputado Sebastián Andújar valoró que la aproximación que se tomó “es lo que corresponde”, y sostuvo que “no es una excusa en el manejo de los tiempos”, ya que el proceso “requiere de un análisis con muchísima seriedad”. Agregó que en su opinión, y para esto, se torna necesario “despojarse de algunas contiendas políticas” que forman parte “del debate político de todos los días”.

Empero, y luego de ser consultado al respecto, reconoció que el panorama puede resultar dificultoso en ese sentido, ya que los partidos de oposición tienen una mirada crítica de la gestión del gobierno en su conjunto. Sin embargo, advirtió que para ello resulta imprescindible no “achicar la mirada” y desarrollar “una actitud de evaluación que tiene que ser responsable”. Así, y consultado al respecto, el legislador reconoció que la oposición pudo haber tenido por momentos “la lengua floja” y “profundizado sobre cosas que no le hacen al país” al detenerse “en cuestiones que son mucho más banales”.

En ese sentido, y luego de que se le consultara por la postura de la oposición en torno al incremento asignado por el gobierno para la unificación del sistema de transferencias para las infancias, niñeces y adolescencias, Andújar evaluó que la propuesta constituye “un objetivo loable, que va a tener seguramente el respaldo de todo el sistema político”. Aun así, consideró que “hay expresiones que no son correctas” acerca de que el cambio propuesto “soluciona la pobreza infantil” o “va a disminuir la cantidad de pobreza infantil en el país”.

El nacionalista recordó que “la pobreza infantil es una cuestión mucho más multidimensional”, y en la que “las transferencias son solamente un elemento”. “Es una parte importante, pero no podemos quedarnos en esa microsimulación, que es decir, hago una transferencia y estoy solucionando el problema solo desde el punto de vista técnico, de lo que te puedan dar los resultados estadísticos”, desarrolló.

Igualmente, consideró que, a pesar del apoyo que la iniciativa puede tener, esta no puede volverse “una condición en la aprobación general del proyecto”. “Obviamente que lo vamos a acompañar y es más, vamos a intentar mejorarlo, vamos a ser propositivos en mejorar ese tipo de propuestas que tiene el proyecto”, acotó.

Para Inés Cortés, la Rendición de Cuentas atiende “los problemas estructurales” del país

También en entrevista con La mañana de la diaria, la diputada oficialista Inés Cortés destacó que el proyecto de ley del gobierno atiende las principales preocupaciones, así como “los problemas estructurales” que atañen a la sociedad uruguaya. En particular, la legisladora apuntó a la necesidad de atender los altos niveles de pobreza infantil, que recordó superan a los de otras franjas etarias: una situación que dijo que “está estancada” desde hace una década.

Cortés recordó que la prioridad de “atender de mejor manera” dichas situaciones surge del Diálogo Social, una instancia que asimismo fue una de las promesas de campaña del partido de gobierno, y que los distintos colectivos y partidos políticos que participaron de ella lo definieron así. La diputada sostuvo que hoy en día existe “una fragmentación grande de las prestaciones” que implica dificultades a la hora de que las familias perciban aquellas que les corresponden, por lo que defendió su unificación en un único sistema.

Luego de que se le preguntara sobre la existencia de posibles críticas que sostienen que las prestaciones no representan la única herramienta capaz de solventar la pobreza infantil, Cortés reconoció que, si bien dicha realidad es un problema multidimensional, que “es mucho más difícil” de cambiar, también es cierto que no fue posible reducir considerablemente “la pobreza monetaria, que es la pobreza mirada a la mínima”. “Esta propuesta apunta a modificar la realidad de la pobreza monetaria de los hogares en los que viven estos niños, niñas y adolescentes, en un país en el que la natalidad viene en descenso”, destacó la diputada. En función de ese “franco descenso”, así como de las diferentes propuestas presentadas en la Comisión de Población y Desarrollo –que integra–, cuestionó: “¿Cómo no vamos a atender y no vamos a bienvenir a esos niños que vienen a nuestro país, que cada vez son menos, de mejor manera?”

Para Cortés, resulta “hipócrita” que ante la preocupación “de que no vienen hijos al mundo, a nuestro país, al Uruguay”, sumado al hecho de que “los que sí vienen” no son atendidos como se debería, “la primera discusión [...] sobre la mesa cuando se plantea una modificación de este tipo, que va a ser significativa para estos hogares, es si le vamos a pedir una contraprestación más acá o más allá”.

“Me parece que el foco tiene que estar en que tenemos la preocupación –y se supone que además es de consenso, porque estuvo en todos los programas de los distintos partidos políticos en la campaña electoral– del descenso de la pobreza infantil. Tenemos esta gran oportunidad de hacer algo que va a revertir en gran medida los números estancados que tenemos”, sintetizó.