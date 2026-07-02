Rendición de Cuentas: oficialismo ve “de sentido común” el apoyo de la oposición a las prioridades y marca sus “innegociables”

Diputados del FA que tratarán el proyecto en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda mantienen reuniones con autoridades del Ejecutivo para mejorar el “nivel de coordinación” de cara a la defensa de la iniciativa.

El martes ingresó al Poder Legislativo la Rendición de Cuentas 2025. Su pasaje formal a la Cámara de Representantes tendrá lugar el próximo martes, cuando sesione el plenario. Inmediatamente, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda dará entrada al proyecto de ley para iniciar su tratamiento el miércoles. En el primer día de trabajo se recibirá, como es habitual, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Con las cuestiones formales resueltas, los representantes de las distintas bancadas aceleran el estudio del articulado. En el caso del oficialismo, desde hace algunas semanas se venían manteniendo contactos con el Poder Ejecutivo. Ya con el proyecto de ley sobre la mesa, se dio inicio a instancias de intercambio con las autoridades de los ministerios.

El proceso de intercambio comenzó el martes con una reunión en La Huella de Seregni en la que participó el secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, y continuó este miércoles cuando en la misma sede se recibió al ministro del Interior, Carlos Negro, a la titular de Defensa, Sandra Lazo, y al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía. El proceso seguirá este jueves con los titulares de las carteras de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

Según confirmaron a la diaria desde la bancada oficialista, más allá de los diputados que forman parte de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, también participan de los encuentros los representantes que integran las comisiones especializadas en los temas correspondientes a cada cartera.

La diputada frenteamplista Julieta Sierra aseguró a la diaria que lo que se busca es tener “un pantallazo” que vaya más allá de lo que se establece a texto expreso en cada inciso. Detalló que se trata de conocer el “proceso” de elaboración de la rendición y también conocer de primera mano los “puntos más fuertes” que hay en cada caso.

También consultado por la diaria, el diputado Joaquín Sequeira agregó que se espera que este jueves el MEF pueda hacer “una evaluación de la gestión más macro”, sumando así más herramientas para mejorar el “nivel de coordinación”.

Entre prioridades y negociaciones

El viernes el gobierno anunció en conferencia de prensa las prioridades de la Rendición de Cuentas: pobreza infantil, seguridad, situación de calle y educación. Asimismo, este martes se conocieron los números que traducen sus pretensiones presupuestales. Ahora, para que lo explicitado en el proyecto de ley pase a la realidad, será necesaria la sanción de las dos cámaras; ahí es donde aparece el problema: al oficialismo le faltan dos votos en Diputados.

Como sucedió en 2025 con la aprobación de la Ley de Presupuesto, la falta de una mayoría en la Cámara de Representantes implica la profundización de las negociaciones. En esa línea, quien será la presidenta de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, la oficialista Sylvia Ibarguren, aseguró en rueda de prensa que, al tener 45 días para la aprobación de la iniciativa presupuestal, se debe “ir hablando con distintos legisladores y legisladoras de la oposición” para conseguir los apoyos necesarios.

“La negociación siempre es algo que está abierto, y hay un tema fundamental, son recursos que van a ir, sobre todo, para la primera infancia”, remarcó Ibarguren. “Son cuatro prioridades que no son nuestras, son de toda la sociedad uruguaya” y “deberíamos estar, en principio, todos de acuerdo”, sumó. Sobre la posibilidad de negociar reasignaciones en el ámbito legislativo, puntualizó que si bien “siempre hay algún margen”, este será “menor” al existente en la instancia de aprobación de la Ley de Presupuesto.

Sierra, por su parte, reconoció que aún no se tiene “todas las cartas” sobre la mesa para hacer afirmaciones sobre una eventual negociación. Sin embargo, recordó que desde Cabildo Abierto (CA) -quien dio los votos para la aprobación del articulado más sensible de la Ley de Presupuesto- se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de “liberar los presos de Domingo Arena” o “cerrar la Institución Nacional de Derechos Humanos”, cuestiones que forman parte de los “innegociables” para el Frente Amplio.

La diputada enfatizó que si bien se aspira a negociar, “hay cosas innegociables” dentro de las cuales están también “las transferencias delimitadas para las infancias o el incremento [presupuestal] para la seguridad”. “Entendemos que son temas que deberían ser de consenso; no puedo decir que contamos con los votos, pero sí puedo decir que debería ser de sentido común que se acompañen las prioridades”, concluyó Sierra.

“Hay cosas que el sistema político no debería permitir que no salgan, como son las reasignaciones para el Ministerio del Interior o las partidas de infancia”, coincidió Sequeira. En la misma línea, aseguró que le “costaría creer” que no estén los votos para una propuesta que se estima que podría “bajar la pobreza infantil de cero a tres años en nueve puntos porcentuales”.