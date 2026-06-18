Arim afirmó que la Rendición de Cuentas será “audaz” y que habrá “incrementos relevantes”

El director de la OPP dijo que al mismo tiempo se cuidarán los “equilibrios fiscales”; por su parte, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, reafirmó como prioridades la infancia, la seguridad pública y la situación de calle.

En dos semanas se cumplirá el plazo para que la Rendición de Cuentas ingrese al Parlamento. De acuerdo a lo informado por la diaria días atrás, la iniciativa del Poder Ejecutivo ingresará por la Cámara de Representantes. En ese sentido, la bancada de diputados oficialistas intensifica su trabajo y mantiene contacto con los jerarcas de gobierno que siguen de cerca la definición presupuestal. En ese marco fue que este martes el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se reunió con diputados de la lista 609.

Participaron del encuentro Joaquín Garlo, Sebastián Valdomir, Joaquín Sequeira y Mariano Tucci. Según supo la diaria, el encuentro se produjo por pedido de los propios legisladores, que esperaban obtener detalles sobre la discusión a nivel del Ejecutivo. Las fuentes parlamentarias indicaron que lo transmitido por Sánchez fue que aún “no está bajado el martillo” a nivel de reasignaciones, pero se viene trabajando de manera “quirúrgica” bajo la conducción del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Por lo pronto, se espera que en la previa de la presentación del proyecto de Rendición de Cuentas se mantenga una instancia formal con los representantes del Ejecutivo para conocer de primera mano los planteos que se podrán sobre la mesa. Como informó la diaria semanas atrás, la Contaduría General de la Nación remitió a los distintos incisos un documento en el que daba cuenta de que no se preveían “incrementos netos” a nivel presupuestal.

Asimismo, la misma misiva planteaba criterios para revisar gastos. Bajo ese escenario se ha venido trabajando en las últimas semanas, y de acuerdo a lo informado a este medio, los distintos ministerios ya elevaron al MEF unos 400 artículos dentro de los cuales se prevén reasignaciones sin incrementos netos. Sin embargo, eso no es suficiente. Ahora se trabaja en “generar el espacio fiscal” para establecer el fortalecimiento presupuestal que alcance a las prioridades establecidas. Lo transmitido desde el Poder Ejecutivo da cuenta de que ya se entró en la zona donde pesa la “decisión política” de las principales autoridades y la capacidad de “ceder” de aquellos actores que podrían ver afectados sus recursos.

Las prioridades

El propio Sánchez volvió a referirse este miércoles en rueda de prensa a las prioridades que se marcarán en la instancia presupuestal a través de reasignaciones. Puntualizó que se “incorporará” lo establecido por el diálogo social con relación a primera infancia, así como también se sumarán recursos para fortalecer “aspectos tecnológicos y técnicos” vinculados a la seguridad pública. Por último, remarcó que será necesario darle “financiamiento” a la estrategia nacional de atención a la situación de calle que fue recientemente presentada.

“Hay que ver cómo priorizamos las áreas más importantes que son las más sensibles, que la gente nos está reclamando, y en eso estamos trabajando”, aseguró el secretario de Presidencia. Asimismo, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, reiteró en rueda de prensa que habrá “incrementos relevantes” de fondos en algunos rubros, aunque está previsto que estos no tengan “impacto fiscal” como consecuencia de los procesos de reasignación.

Arim subrayó que se trata de una propuesta presupuestal “audaz”, dado que, por un lado, “se compromete con los equilibrios macroeconómicos y fiscales”, y por el otro, se mantiene el compromiso con las prioridades de infancia, seguridad y situación de calle.

En lo que hace al trabajo legislativo, se definió que será la diputada oficialista Sylvia Ibarguren quien presida la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda durante el tratamiento del proyecto de Rendición de Cuentas. En ese sentido, la legisladora viene ajustando la agenda de trabajo con la oposición y se presume que el miércoles 8 de julio sería el día en el que se inicie el tratamiento de la iniciativa presupuestal del Ejecutivo recibiendo al MEF.

Más allá de la Rendición de Cuentas

Si bien el tratamiento de la Rendición de Cuentas acaparará hasta por 45 días el funcionamiento de la Cámara de Diputados, desde el oficialismo se seguirá de reojo el tratamiento de otras iniciativas que ocupan un lugar central en la agenda del gobierno. Una de ellas es el proyecto de ley de protección de deudores de bajos recursos, actualmente en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Fuentes parlamentarias del Frente Amplio trasladaron a la diaria que la expectativa está en que el MEF acerque algunas “propuestas” de cambios, para retomar la iniciativa después de votada la Rendición de Cuentas con esos elementos sobre la mesa.

Otro aspecto central de la agenda del gobierno es el proyecto de ley de competitividad, recientemente presentado por el ministro de Economía, Gabriel Oddone. En ese caso, está previsto que la iniciativa ingrese este jueves por la Cámara de Senadores, la cual le dará tratamientos mientras los diputados trabajan en la Rendición de Cuentas. En ese marco, desde el oficialismo se expresa que lo ideal sería que la propuesta del Ejecutivo sobre competitividad pueda ser aprobada antes de que la Rendición de Cuentas llegue al Senado, favoreciendo así una sanción definitiva más ágil en Diputados.

Por otra parte, se espera el ingreso a la brevedad al ámbito legislativo de un proyecto de ley que agrupe lo aprobado en el Diálogo Social con relación a la posibilidad de retiro a los 60 años, así como otros cambios “paramétricos” en materia de seguridad social. El oficialismo pretende que no se demore mucho tiempo la consolidación legal de estos cambios.