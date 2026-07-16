Castillo confirmó en el Parlamento que el gobierno enviará este año un proyecto de ley para bajar la edad jubilatoria a 60 años

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, rindió cuentas este miércoles ante la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados sobre su primer año de gestión. El jerarca estuvo acompañado por el subsecretario Hugo Barretto y por el director nacional de Empleo, Federico Araya, entre otras autoridades de la cartera.

Allí, además de defender los artículos de la Rendición de Cuentas correspondientes al ministerio -que entre otras cosas plantean la creación de 17 cargos de ingreso para fortalecer distintas áreas de la cartera-, Castillo hizo un repaso de los números generales de la economía y el mercado de trabajo. Mencionó, por ejemplo, que en el transcurso de 2025 el salario real creció 2,3% en comparación al año anterior. “Al mismo tiempo, las jubilaciones y pensiones crecieron acompañando la evolución salarial, con mayor énfasis también en las jubilaciones mínimas”, agregó.

Castillo señaló que la inflación “ha sido la más baja de los últimos años” y apuntó que también se han cumplido las metas fiscales que había definido el equipo económico. “La economía del Uruguay creció, se creó empleo, aumentaron los salarios reales y las jubilaciones, y hubo una baja de la pobreza, aunque todavía no en los niveles deseados, pero sí una sensible baja”, resaltó.

Con respecto a la decimoprimera ronda de los Consejos de Salarios, informó que en la primera fase de las negociaciones el 83% de las mesas alcanzó acuerdos tripartitos. En cuanto al mercado laboral, señaló que durante el año pasado “se crearon 26.000 nuevos puestos de trabajo”. “La tasa de empleo pasó de un 59% en el 2024 a un 59,7% en el 2025, y la tasa de desempleo pasó de 8,2% al inicio de la gestión, a 7,5% sobre finales de año en materia de las trabajadoras y los trabajadores que todavía buscan empleo”, añadió.

Finalizada la exposición de Castillo y su equipo, el diputado del Partido Nacional Amin Niffouri consideró que el gobierno “tiene que tener una actitud proactiva para visualizar algunas luces amarillas que puedan encenderse en lo que tiene que ver con la creación de empleo y actuar en ese sentido”. Dijo que actualmente “hay una desaceleración en cuanto al crecimiento del empleo”.

Asimismo, Niffouri comentó que “uno de cada tres empleos que se crearon el año pasado fue un empleo público”. “Creo que debemos actuar con eficiencia. Entendemos que ya tenemos un Estado bastante grande y que debemos procurar que el crecimiento del empleo se dé a través de la inversión. El propio ministro lo manifestaba: mediante la inversión privada. Así es como entendemos que se debe apuntalar el trabajo y la generación del empleo”, expresó.

En respuesta, Araya reconoció que en los primeros meses de este año se registró “una caída de la tasa de empleo, en particular, de los varones, que hay que seguir mirando con cuidado y con lupa”. “Quizás haya una luz amarilla para prestar atención dada esta pequeña baja de alrededor de medio punto porcentual en la tasa de empleo de los varones”, apuntó, si bien destacó que, por el contrario, “la tasa de empleo de las mujeres en los primeros meses del 2026 se encuentra en niveles históricamente altos”.

Diputado colorado pidió informes sobre eventual baja de la edad de retiro

En otro pasaje de la sesión, Castillo se refirió a las sugerencias que quedaron plasmadas en el informe final del Diálogo Social; en particular, hizo referencia a la recomendación de crear una causal de retiro anticipada que permita a las personas jubilarse a los 60 años de edad. El ministro afirmó que el Poder Ejecutivo enviará este año al Parlamento “un proyecto de ley vinculado a la seguridad social, que incluirá reformas al pilar de solidaridad intergeneracional del régimen previsional”, entre las cuales “se prevé incorporar una causal anticipada, con foco en las poblaciones más vulnerables, que habilite el acceso a la jubilación a los 60 años de edad y con 30 años de servicio, así como modificar el mecanismo de ajuste del suplemento solidario”.

El suplemento solidario, que fue creado en la reforma jubilatoria de 2023, tiene como propósito mejorar el poder de compra de las prestaciones más bajas. De acuerdo a la ley aprobada en el período pasado, el suplemento solidario se puede ajustar por el índice de precios al consumo o por el índice medio de salarios. La decisión le corresponde al Poder Ejecutivo.

Castillo dijo que tanto la causal de retiro anticipada como la modificación en el mecanismo de ajuste del suplemento solidario pretenden “dotar al sistema de mayores herramientas para afrontar futuras contingencias, combinando una mayor flexibilidad en el acceso al retiro con una protección reforzada para quienes enfrentan mayores dificultades para prolongar su vida laboral, en un marco que preserve también su sostenibilidad financiera”. “Esto no está incluido actualmente como resolución en la exposición de motivos de la Rendición de Cuentas, pero es un compromiso que el gobierno ha asumido para el segundo semestre de este año”, subrayó.

En el informe final del Diálogo Social se sugiere que la causal de retiro anticipada varíe en función de los niveles de aportación de los trabajadores. Se propone que para la tercera parte de trabajadores con menores ingresos se garantice el acceso a jubilaciones superiores, “o como mínimo iguales”, a los que había antes de la última reforma jubilatoria.

En el intercambio, el diputado del Partido Colorado Conrado Rodríguez dijo que no se trata de una “causal anticipada”, sino de “una causal universal que se aplica para todos los trabajadores sin ningún tipo de distinción”, ya que a los trabajadores “no se le piden requisitos especiales para esa causal anticipada”.

“Todos los uruguayos podrían acceder a esa causal, por lo tanto, deja de ser una causal anticipada para convertirse, a nuestro juicio, en una causal común jubilatoria. Queremos saber cómo se evalúa el impacto en las cuentas públicas de la posibilidad de ir hacia esa causal”, expresó. El diputado colorado consultó si el gobierno tiene estudios en ese sentido, al margen de los del Banco de Previsión Social, dado que “lograr lo que dice el informe del Diálogo Social en cuanto a brindar una jubilación igual o mejor a la de la situación previa a la Ley 20-130 implicaría un esfuerzo en las cuentas públicas”.

Esto último no tuvo una respuesta durante la sesión. Por una cuestión de tiempo, la delegación encabezada por Castillo respondió solamente algunas de las preguntas que formularon los legisladores del oficialismo y la oposición. “Adelanto que la semana que viene haremos llegar las respuestas a las preguntas que vamos a recoger del acta, sin que ninguna quede sin respuesta”, aseguró.