Desde el FA afirman que la asignación única para la infancia tendría “un impacto particular” en las familias del personal militar

Desde la oposición, en cambio, afirman que en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas “no hay un solo peso para los soldados”.

Las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) comparecieron este lunes ante la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados para presentar los artículos de la Rendición de Cuentas vinculados a la cartera.

Entre otras cosas, el proyecto prevé la reasignación de 23 millones de pesos para reforzar la compensación que perciben los militares que custodian las cárceles. El gobierno sostiene que “el incremento de la capacidad del sistema penitenciario” ha ocasionado “una mayor necesidad de personal militar para las tareas de custodia, lo que requiere reforzar los créditos destinados a las compensaciones correspondientes”. Dicho monto saldrá de partidas previamente asignadas al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y al Ministerio de Turismo.

Además, la iniciativa plantea prorrogar por tres años el plazo previsto en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas “para completar el requisito de tener aprobada Educación Media Básica Completa por parte del personal subalterno que ingresó en los años 2019 y 2020”. De esta forma, argumenta el gobierno, se evitaría que el próximo año unos 55 militares en situación de infracción configuren una causal de no renovación del contrato de servicio militar y sean dados de baja.

“El dinero no está yendo a donde tiene que ir”

En ese marco, en una rueda de prensa el diputado del Partido Nacional Gabriel Gianoli reafirmó la decisión de la Coalición Republicana de no acompañar en general la iniciativa presupuestal: “Hablan de insensibilidad de la oposición, y este presupuesto, así, no lo podemos votar, porque el dinero no está yendo a donde tiene que ir”.

Sobre los recursos destinados al MDN, Gianoli dijo que se trata de “la rendición más compleja de un tiempo a esta parte”, porque, en el total, el ministerio “no solo no recibe recursos del Poder Ejecutivo, sino que resigna recursos por 132 millones de pesos”. “O sea que aquí no hay un solo peso para los soldados”, cuestionó.

También apuntó contra la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, quien por un lado hace “diagnósticos” sobre el personal militar, “que viven en asentamientos, que tienen el salario deprimido, que son familias monoparentales, que reciben violencia”, pero al mismo tiempo “no solo no pide” mayores recursos, sino que “le va a devolver al MEF [Ministerio de Economía y Finanzas] 132 millones de pesos”. Según especificó, ese monto se divide en 58 millones de reducción de gastos en retribuciones y “70 y pico de millones” de disminución de gastos de funcionamiento.

Gianoli advirtió que la reducción de los gastos de funcionamiento tendrá “muchas afectaciones”, como “menos combustible –hablamos del patrullaje y la seguridad de la frontera–, menos medicamentos y menos servicios médicos”. En cuanto a la disminución de los gastos en retribuciones, afirmó que se está afectando a “la escala más deprimida”, es decir, “los soldados”.

Asignación única tendrá “un impacto particular” en el personal militar

La lectura del oficialismo es diferente. También en una rueda de prensa, el diputado suplente del Frente Amplio Claudio Arbesún destacó que durante 2025 el MDN ejecutó alrededor del 91% del presupuesto que tenía asignado, lo que supone una ejecución “superior a lo que venía del gobierno anterior”.

Con respecto al personal militar, Arbesún sostuvo que las actuales autoridades defienden el poder adquisitivo de los soldados. Si bien reconoció que el salario del personal subalterno de las Fuerzas Armadas “está muy sumergido”, afirmó que “desde que asumió este gobierno hay una defensa del poder adquisitivo de los salarios”.

Asimismo, Arbesún mencionó que la propuesta, incluida en la Rendición de Cuentas, de unificar las transferencias dirigidas a niños, niñas y adolescentes (Asignaciones Familiares del Plan de Equidad, Tarjeta Uruguay Social, Bono Crianza y Bienvenido Bebé) en una sola prestación, que además aumentará su valor, tendrá “un impacto particular en las familias del personal del Ministerio de Defensa”. “El 50% de los niños que viven en hogares con personal militar y personal de defensa se encuentran dentro de los cinco primeros deciles de ingreso, es decir, que esta asignación impactaría también positivamente y, fundamentalmente, en los niños que viven en los hogares del personal del Ministerio de Defensa Nacional”, expresó.