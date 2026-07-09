Diputado Tucci sobre la rendición: Cabildo puso “la vara un poco más alta” y “aspiraciones que el FA no está dispuesto a pasar”

El legislador frenteamplista dijo que espera alcanzar acuerdos con la oposición, aunque advirtió que el Frente Amplio no negociará reclamos vinculados con Domingo Arena, la INDDHH y las políticas de género.

La comparecencia del equipo económico ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la cámara baja, que tuvo lugar ayer, marcó el inicio de la discusión parlamentaria por la Rendición de Cuentas.

Este jueves, en la diaria Radio, el diputado del Frente Amplio (FA) Mariano Tucci evaluó la instancia de manera positiva porque desde la oposición hubo posiciones “duras” pero “muy respetuosas”, a la vez que “mucha solvencia” de los jerarcas a la hora de plantear sus ejes centrales.

Para Tucci, el “corazón” de los planteos opositores apuntó a los desvíos en las proyecciones iniciales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Señaló que Uruguay “es un país pequeño, tomador de precios y que está en el medio de los vaivenes de la región”, por lo que el gobierno “ha tratado de navegar en esas aguas turbulentas”. Más allá de las advertencias de la oposición, valoró que lo ha hecho “con firmeza en el timón, una hoja de ruta muy clara, mucha seriedad” y ha “dinamizado una economía que viene creciendo de manera lenta”, en la que algunos indicadores evolucionaron positivamente.

El FA necesita dos votos para aprobar el proyecto, y está previsto que los partidos de la oposición definan su postura este jueves. En ese marco, el legislador subrayó que “notoriamente” se “empujan proyectos de país distintos”, elemento que está “en el fondo de la discusión política”. “En algunos puntos son irreconciliables y en otros se tocan, por eso llegamos a acuerdos”, del mismo modo en que se ha hecho en otros momentos del período gubernativo, dijo, y expresó: “Tenemos expectativas de que quienes dicen públicamente que las prioridades que ha establecido el gobierno nacional son compartidas puedan, en definitiva, estar habilitando la posibilidad de la consecución de recursos para fortalecer esos programas”.

Los votos podrían llegar desde Cabildo Abierto, tal como ocurrió con las modificaciones impositivas previstas en el Presupuesto quinquenal. Sin embargo, Tucci evaluó que el partido liderado por Guido Manini Ríos “ha colocado la vara un poco más alta” y “públicamente ha manifestado algunas aspiraciones que el FA no está dispuesto a pasar”, asociadas a “la situación de reclusión de la gente que está en Domingo Arena”, a los organismos que llevan adelante políticas de género y a “la eliminación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo”.

Aunque esperan ver “qué otras aspiraciones presentan” los cabildantes, dijo que las mencionadas no son “un escalón que en primera instancia el FA esté dispuesto a subir”. El legislador espera que sea posible encontrar un “camino de acuerdo con la oposición”: “El Parlamento ha demostrado la suficiente madurez –pasó, insisto, en el presupuesto y creo que es el ejemplo central– de poder llegar a acuerdos que permitan al país avanzar. Esto no sería un golpe al FA, sería un golpe, en todo caso, a las prioridades de Uruguay”, sostuvo.

Sobre la deuda de Orsi, dijo que hay “actores que tratan de empujar y llevar la discusión pública hacia ese terreno”

“Yo no puedo creer que muchas veces se jerarquice este tipo de cosas”, cuando “los problemas que angustian a Uruguay pasan por otro lado”, dijo Tucci al ser consultado sobre la deuda impositiva en una de las viviendas de Yamandú Orsi. “No le estoy bajando el precio porque considero que ni siquiera precio tiene”, agregó.

En su visión, muchas veces se les da relevancia a episodios que “abonan el descrédito en la actividad política porque hay algunos actores que tratan de empujar y de llevar la discusión pública hacia ese terreno”, puesto que no lo abordaron todos los actores de la oposición, sino “los mismos de siempre”.

El legislador aseguró que “a la gente no le mueve la aguja”, pero cuestionó que “muchas veces a otros temas de la vida nacional no se les pone tanto calor” y exigió al sistema político conocer el motivo. “Me niego a discutir ese tipo de cosas. Tengo que dejar la actividad política y dedicarme a otra cosa si la actividad política pone en el centro del debate público nacional este tipo de cosas y deja a un costado las cosas que realmente le mueven la aguja a la gente”, afirmó.

El relacionamiento entre partidos

Si no se aprueba la Rendición de Cuentas, continuará rigiendo el Presupuesto quinquenal. Tucci rechazó que se dinamiten los puentes con la oposición: “Un gobierno son cinco años, y este no es el único proyecto de ley de relevancia para la vida nacional que va a estar sobre la mesa”. Precisamente, dijo que el oficialismo intenta “apostar al diálogo” porque es “lo que la gente reclama del sistema político”, y las encuestas, “en el fondo, son un llamado de atención y una alerta sobre la credibilidad del sistema político”.

Dijo que es preciso “abonar el terreno de la concordia nacional”, algo relevante en tiempos de “mucha tensión política”. “La política muchas veces –o cada vez más– discute menos contenidos y aparecen más en el centro del debate político cuestiones de carácter personal que nada tienen que ver con los problemas centrales que tiene la gente. Eso es lo que hace mella en la credibilidad de la actividad política”, dijo en referencia al relacionamiento interpartidario.