El 74% de la población apoya la utilización de vehículos militares en operativos de seguridad interna

El 66% está de acuerdo incluso con que las Fuerzas Armadas “colaboren con la Policía en tareas de seguridad pública”, según una encuesta encargada por el Ministerio del Interior a la Usina.

Una amplia mayoría de la población uruguaya ve con buenos ojos el involucramiento de los militares en tareas de seguridad interna, a juzgar por una encuesta realizada recientemente por la Usina a solicitud del Ministerio del Interior. La medición se realizó entre el 26 y el 30 de junio. El 22 de junio se conoció la noticia de que el Ministerio del Interior evaluaba utilizar vehículos militares para operativos de seguridad interna, disposición que se concretó el 26 de junio con la firma de un convenio entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional.

La medición realizada por la Usina concluye, en primer lugar, que hay un alto nivel de conocimiento de la población sobre este anuncio del gobierno: el 94% dice haber escuchado o leído sobre la posibilidad de que la Policía use vehículos blindados del Ejército en zonas de mayor criminalidad. El 3% no tiene conocimiento del tema y otro 3% prefiere no responder.

La valoración de la medida es mayoritariamente positiva: el 74% muestra su conformidad frente al 14% que la rechaza. Al 8% no le parece “ni bien ni mal” y el 4% no sabe o no contesta. La conformidad con la utilización de estos vehículos es levemente superior en el interior del país (75%) que en Montevideo (72%). La medida tiene mayor respaldo entre los jóvenes de 18 a 29 años (76% la respalda) y entre las personas de 45 a 59 años (80% la respalda), mientras que las personas entre de 30 y 44 años y los mayores de 60 años la respaldan de forma mayoritaria pero en menor medida que los otros grupos etarios (70% en ambos casos). El 85% de los votantes de la Coalición Republicana está de acuerdo con el uso de estos vehículos, frente al 67% de los frenteamplistas.

El 65% de las personas consultadas considera que una medida de este tipo mejorará la seguridad: el 28% entiende que mejorará “mucho”, el 37% que lo hará “algo”. En cambio, el 11% entiende que empeorará la situación de seguridad y el 17% que no la mejorará ni la empeorará.

Las expectativas son mayores entre las personas de nivel socioeconómico bajo (81% cree que mejorará la situación) frente al 61% de nivel medio y 67% de nivel alto. En cuanto a la división por grupos etarios, los más optimistas son las personas de entre 45 y 59 años (71% cree que una medida como esta mejorará la seguridad); en el otro extremo están los jóvenes: el 57% de ese grupo de edad cree que una medida de este tipo mejoraría la seguridad. Por otra parte, el 78% de los votantes de la coalición creen que una medida de este tipo mejorará la seguridad, frente al 58% de los votantes del Frente Amplio.

La mayoría de la población también apoya, aunque en menor medida, la posibilidad de que “las Fuerzas Armadas colaboren con la Policía en tareas de seguridad pública”. El 66% dijo estar de acuerdo con que se tome una medida de este tipo, frente al 21% que la rechaza. El 11% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 2% no sabe o no contesta.

Respecto de esta pregunta, hay un corte muy marcado por el nivel socioeconómico de las personas: el 90% de las de nivel socioeconómico bajo apoyan la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interna, frente al 62% de los sectores medios y el 65% de los sectores altos.

Los y las jóvenes de 18 a 29 años son quienes presentan un grado de acuerdo menor con una disposición de este tipo: 57% la apoya, frente al 67% de las personas de entre 30 y 44 años y de más de 60 años, y 74% de las personas de entre 45 y 59 años.

En el Frente Amplio son mayoría quienes apoyarían una medida de este tipo (54%), aunque en la Coalición Republicana el respaldo es aún mayor (86%).

Ficha técnica El relevamiento fue realizado entre el 26 y el 30 de junio. Se trabajó con una muestra de 500 personas, diseñada para ser representativa de la población nacional mayor de 18 años. La selección muestral se efectuó con base en estratos de sexo y edad, siguiendo las proyecciones oficiales del Instituto Nacional de Estadística. La recolección de datos se hizo mediante protocolos automatizados de preguntas y respuestas vía Whatsapp, complementados con un monitoreo telefónico para garantizar la calidad y consistencia de la información obtenida.

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