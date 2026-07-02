El Partido Nacional se encamina a hacer la denuncia penal por ASSE y espera tener el apoyo de la coalición

Parte de la denuncia será por “la partida de dedicación permanente, de 1.000 dólares por mes que cobró Álvaro Danza durante ocho meses, teniendo los trabajos en paralelo”, señaló el diputado blanco Casaretto.

El 9 de junio, antes de tratarse en el Plenario de Diputados las dos preinvestigadoras sobre la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) –una presentada por el oficialismo y otra por la oposición–, el diputado blanco Federico Casaretto había anunciado que, en caso de no prosperar la conformación de la investigadora, recurrirían a la Justicia. Como se sabe, ninguna de las investigadoras llegó a buen puerto, por lo tanto, casi un mes después, cabe preguntarse en qué quedó aquello.

El diputado Casaretto, que fue el denunciante de la preinvestigadora de la oposición, señaló a la diaria que en la próxima reunión de la agrupación de gobierno nacionalista, la semana que viene, tratarán la denuncia. Subrayó que la idea es que la agrupación apoye la denuncia, “que no sea una cosa solo de dos o tres legisladores”, y también coordinarán con el directorio nacionalista. Más allá de este proceso, el diputado subrayó que “por supuesto” harán la denuncia: “Eso está resuelto”. Agregó que también buscarán coordinar la denuncia con la coalición.

Casaretto consignó que, entre los puntos que denunciarán, estará “la partida de dedicación permanente, de 1.000 dólares por mes, aproximadamente”, que cobró Álvaro Danza, presidente de ASSE, “durante ocho meses, teniendo los trabajos en paralelo”. “En segundo lugar, el tema de la marcada de tarjeta cuando estaba en el interior, que marcaba en el reloj del Hospital Pasteur”, agregó.

El diputado señaló que también denunciarán el tema de Leonel Briozzo, por el cual fue cesado de su cargo al frente del Departamento Médico Obstétrico del Hospital de la Mujer del Pereira Rossell (en 2022), “en donde pasaba algunas operaciones que eran de la Facultad de Medicina para ASSE, para cobrar una partida quirúrgica”. Dijo que sumarán algún tema más, que lo están “puliendo”.